Marc-André Fleury souhaite le succès des Golden Knights avant tout

Utilisé une première fois dans la série contre les Blackhawks de Chicago samedi, le Québécois Marc-André Fleury a joué la carte de l’esprit d’équipe après avoir signé la victoire pour les Golden Knights de Vegas, indiquant accepter la décision des entraîneurs d’avoir fait confiance à Robin Lehner.

Effectuant 26 arrêts pour aider les siens à l’emporter 2 à 1 et à prendre les devants 3-0 en quart de finale de l’Association de l’Ouest, Fleury a malgré tout indiqué qu’il était nerveux avant la mise au jeu initiale. Mais son expérience l’a bien servi.

«Je ne vais pas mentir, j'étais un peu nerveux et j'avais des papillons dans l’estomac, a avoué le Sorelois après la rencontre, en conférence de presse. Au fil des ans, je trouve des moyens de mieux gérer les choses que quand j'étais plus jeune. C'est toujours très amusant et c'est le hockey des séries éliminatoires.»

«Le match avait beaucoup d’importance et prendre les devants 3-0 était gros. J'ai juste essayé d'arrêter une rondelle à la fois, un tir à la fois, et ça a marché.»

Pas de lutte interne

Détenteur de trois bagues de la coupe Stanley, Fleury a déjà partagé le filet avec Matt Murray en séries lorsqu’il portait l’uniforme des Penguins de Pittsburgh. Le fait d’être assis au bout du banc n’est donc pas une nouveauté pour le vétéran, qui refuse de s’apitoyer sur son sort.

Ainsi, Fleury a pris quelques secondes avant de répondre lorsqu’on lui a demandé s’il croyait avoir envoyé un message pour reprendre le rôle de partant.

«Je n’ai pas l’impression que je suis en compétition avec Robin. J’ai juste l’impression que je dois battre les Blackhawks. Je me concentre là-dessus. J’essaie de faire du mieux pour aider mon équipe. Robin aime jouer, et moi aussi, mais c’est la décision des entraîneurs.»

Les Golden Knights ont l’occasion de mettre un terme à la série dimanche après-midi, à Edmonton.