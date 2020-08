Peu de ressources pour les personnes trans du Québec

Le nombre de chirurgies de réassignation de genre a plus que doublé au Québec dans la dernière année et pourtant des personnes trans québécoises dénoncent le fait qu’il manque encore trop de ressources d’accompagnement à l’extérieur de Montréal.

« Il y a plein de personnes au Québec qui ne peuvent pas avoir accès à une transition, qui ont trop peur de faire leur coming-out, parce qu’elles n’ont pas accès à des ressources ! » soutient le coordonnateur de TransEstrie, Séré Beauchesne Lévesque.

« À cause de ça, on sous-estime la population trans et non binaire, ce qui fait qu’on ne voit pas le besoin de créer des services », poursuit-iel.

Pourtant le besoin est bien présent. Si toutes les personnes trans ne souhaitent pas faire de réassignation sexuelle par voie chirurgicale, le nombre d’opérations a tout de même explosé dans la dernière année.

Hausse importante

Durant l’année financière 2019-2020, 393 personnes ont entamé une réattribution sexuelle, soit 2,5 fois plus que l’année précédente, selon des données du ministère de la Santé obtenues par Le Journal.

En 10 ans, c’est par 24 que ce genre d’opérations a été multiplié, passant de 16 en 2009 à 393 en 2020. Et encore aujourd’hui, seul le Centre métropolitain de chirurgie plastique à Montréal offre ces interventions.

Pour Séré Beauchesne Lévesque, si la plupart des régions du Québec ont des organismes qui peuvent apporter certains services et accompagnements aux personnes trans, « c’est le réseau public qui ne suit pas ».

Dû au manque de connaissances ou d’aisance avec ces enjeux, beaucoup de médecins préfèrent se décharger en redirigeant les personnes trans vers le privé, ajoute-t-iel.

Selon une enquête menée en 2018 par la professeure en psychoéducation à l’Université de Sherbrooke Julie-Christine Cotton, « en Estrie, 52 % des services ayant été obtenus par les personnes interrogées l’ont été au privé, dont 100 % en sexologie et 69 % en psychologie ».

L’étude a été réalisée auprès de 200 personnes trans, non binaires ou en questionnement identitaire de genre.

Prendre l’avion

Résultat : certaines personnes doivent parfois attendre des années ou parcourir des centaines de kilomètres pour avoir accès à un accompagnement médical ou une ressource pour débuter leur transition sociale.

C’est le cas de Martine Marion, une femme trans originaire de Gatineau. Après avoir fait son coming-out à 43 ans, elle a été obligée de se rendre à Montréal pour être accompagnée.

« J’ai couru partout à Gatineau, j’ai même traversé la rivière pour aller voir à Ottawa, mais il n’y a pas d’aide ! Il n’y a rien ! », raconte celle qui a aujourd’hui 47 ans.

Tomy, un jeune homme trans de 23 ans qui a préféré taire son nom de famille, abonde dans le même sens.

Certains de ses amis « sont obligés de prendre l’avion depuis Les Îles-de-la-Madeleine pour venir faire leurs suivis médicaux à Montréal, parce que là-bas ils n’ont rien », lâche Tomy.

Sous-financé

Mais le manque de ressources résulte aussi du sous-financement des organismes.

« Le gouvernement fait des demandes de projets, ça nous permet de financer de nouveaux services, mais ça ne dure qu’un ou deux ans », explique la sexologue et coordonnatrice pour l’organisme Le Néo, à Terrebonne, Valérie Boyer.

Les chirurgies de réassignation sexuelle en chiffres

Année financière | Nombre de patients

2009-2010 : 16

2010-2011 : 67, 60 nouveaux patients*

nouveaux patients* 2011-2012 : 109, 102 nouveaux patients

nouveaux patients 2012-2013 : 117, 108 nouveaux patients

nouveaux patients 2013-2014 : 169, 149 nouveaux patients

nouveaux patients 2014-2015 : 162, 98 nouveaux patients

nouveaux patients 2015-2016 : 237, 128 nouveaux patients

nouveaux patients 2016-2017 : 237, 178 nouveaux patients

nouveaux patients 2017-2018 : 221, 162 nouveaux patients

nouveaux patients 2018-2019 : 178, 155 nouveaux patients

nouveaux patients 2019-2020 : 467, 393 nouveaux patients

* Ce chiffre représente le nombre de patients qui font pour la première fois une chirurgie de réassignation sexuelle, car souvent, plus d’une intervention est requise pour compléter la transition.

Source : ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Encore de nombreux préjugés

Que ce soit des femmes ou des hommes, les personnes trans sont encore victimes de préjugés. Selon plusieurs membres de la communauté contactés par Le Journal, voici une liste des principales idées préconçues qu’elles veulent déconstruire.

« Devenir trans, c’est un choix »

Contrairement à la croyance populaire, beaucoup de personnes trans découvrent leur identité de genre dès l’âge de 3 ans.

Pour Martine Marion, une femme trans de 47 ans, c’est à 6 ans qu’elle a su qu’elle n’était « pas née dans le bon corps ».

« À cet âge-là, je cachais mon pénis entre mes jambes. Ça a été un lourd fardeau pour moi, un handicap », raconte celle qui a décidé de faire une opération de réassignation de genre.

De son côté, Tomy déplore qu’il « y a [encore] vraiment beaucoup de gens qui pensent qu’être une personne trans, c’est un choix ! J’aimerais bien que ce soit le cas, mais ça ne l’est pas ! Le seul choix qu’on fait, c’est celui d’être heureux », explique-t-il.

« Ils font tous de la chirurgie »

Il n’est pas vrai que toutes les personnes trans veulent passer sous le bistouri. Certaines personnes trans commenceront par une transition sociale, donc faire l’annonce à leur famille et/ou leurs amis, et continueront possiblement avec une transition médicale, soit avec la prise d’hormones.

D’autres voudront passer par la chirurgie esthétique, mais, encore une fois, pas forcément par une chirurgie de réassignation sexuelle.

« C’est sûr qu’ils vont le regretter »

Selon la sexologue et coordonnatrice à l’organisme Le Néo Valérie Boyer beaucoup de monde pense que « les personnes trans vont regretter leur transition » et vouloir faire machine arrière.

« Il y a beaucoup d’études récentes qui montrent que les personnes qui vont entamer des démarches de transition ne vont pas le regretter dans le futur », soutient Mme Boyer.

« Tu ressembles à une femme, je te traite comme une femme »

Quand une personne trans commence son processus de transition sociale, auprès de sa famille et/ou de ses amis, elle sait déjà qu’elle est un homme ou une femme.

Mais « le problème, c’est que les gens s’arrêtent à ce qu’ils voient ! Moi je savais que j’étais un homme, mais comme mon apparence n’était pas encore masculine, les gens ne respectaient pas mon genre », déplore Tomy.

Petit lexique LGBTQ2S+

Identité de genre

C’est le fait de se sentir comme homme ou femme (ou de s’identifier aux deux genres, à aucun de ces genres, ou encore à une identité autre), et ce, indépendamment du sexe biologique défini à la naissance.

Personne trans (ne

pas confondre avec

transsexuelle)

C’est une personne qui ne s’identifie pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Par exemple, une personne née avec un sexe masculin, mais qui se sent personnellement et intérieurement femme.

Personne transsexuelle

Cette personne souhaite modifier son corps par un traitement hormonal ou chirurgical pour qu’il corresponde à son identité de genre.

Non binaire

Une personne qui s’identifie aux deux genres, c’est-à-dire autant au sexe masculin que féminin, ou qui est neutre.

« iel »

Pronom utilisé par les personnes non binaires. C’est la contraction des pronoms il et elle.

Chirurgie de réassignation sexuelle

Terme utilisé par la communauté trans pour désigner l’intervention chirurgicale. L’expression « changement de sexe » est rejetée par la communauté, puisque la personne se réattribue son genre.

LGBTQ2S+ (acronyme le plus fréquent)

L – Lesbienne G – Gai B – Bisexuel/Bi T – Transgenre/Trans Q – Queer

Q – en Questionnement 2S – Bispirituel

Sources : Interligne et Jeunesse, J’écoute