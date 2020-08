Une victoire morale pour Saint-Félicien

Bien que Saint-Félicien ait perdu le concours Kraft Hockeyville aux dépens de la ville de Twillingate, à Terre-Neuve-et-Labrador, l’initiateur du projet dans la petite municipalité croit avoir atteint son objectif.

«Ça nous fait mal au cœur, mais on n’est pas déçu. On a donné tout ce qu’on avait et je suis super fier de ma ville et même du Québec. On avait tout le monde derrière nous!» lance Éric St-Hilaire.

Le concours permettait de recevoir une équipe de la LNH et de remporter 250 000$ pour rénover un centre sportif, dans ce cas-ci, le Centre récréatif Marianne St-Gelais. Se rendant jusqu’en finale, la municipalité a quand même pu bénéficier de 25 000$ pour les rénovations et de 10 000$ pour de l’équipement de hockey.

«Ce n’est pas une défaite en soi, ça nous a donné beaucoup de visibilité à travers le Canada. On a mis Saint-Félicien sur la map! Et en plus, ça a permis à toute une population d’être tissée serrée, encore plus en temps de pandémie!» assure l’initiateur du projet.

Remercier la population

En octobre 2019, la fille de M. St-Hilaire, Anika, a été impliquée dans un violent accident de voiture au Lac-Saint-Jean. La municipalité s’était alors retroussé les manches pour soutenir financièrement et moralement la famille St-Hilaire durant cette période difficile.

Touché droit au cœur par le geste de sa communauté, c’est pour la remercier que le père de famille avait inscrit Saint-Félicien au concours Kraft Hockeyville. Même s’il aurait préféré remporter les grands honneurs pour sa ville, Éric St-Hilaire croit avoir atteint son objectif en lui permettant d’atteindre le carré d’as.