Bélarus : les événements depuis la réélection contestée de Loukachenko

Minsk | De la réélection contestée d’Alexandre Loukachenko à la mobilisation sans précédent de l’opposition pour le pousser au départ, voici une chronologie des événements qui agitent le Bélarus depuis une semaine.

Élection contestée et manifestations réprimées

Le dimanche 9 août au soir, un sondage officiel donne au président sortant Alexandre Loukachenko, 65 ans et au pouvoir depuis 1994, près de 80% des voix à l’élection présidentielle.

Sa principale adversaire, Svetlana Tikhanovskaïa, 37 ans, qui a remplacé dans la course à la présidentielle son époux, le vidéoblogueur Sergueï Tikhanovski arrêté le 29 mai, réfute ces estimations.

Dans la nuit, des manifestations antigouvernementales à travers le pays sont violemment réprimées, 3000 manifestants sont arrêtés.

Premier mort

Le lendemain, les premiers résultats officiels donnent Alexandre Loukachenko vainqueur avec 80% des voix, loin devant Svetlana Tikhanovskaïa créditée de quelque 10%. Cette dernière revendique la victoire et demande à Alexandre Loukachenko de «céder le pouvoir».

La Russie, la Chine et le Venezuela saluent la réélection du chef de l’Etat sortant, mais de nombreux autres pays et l’Union européenne mettent en doute l’honnêteté du scrutin et condamnent la répression des manifestations d’opposition.

Pour la deuxième soirée consécutive, des protestations sont dispersées par la police à Minsk et dans d’autres villes, avec 2000 arrestations.

Un manifestant est tué dans la capitale par un engin explosif qu’il s’apprêtait à lancer sur les forces de l’ordre, selon la police.

Tikhanovskaïa se réfugie en Lituanie

Svetlana Tikhanovskaïa déclare le 11 dans une vidéo avoir pris la «décision difficile» de quitter son pays pour la Lituanie.

L’agence de presse étatique bélarusse Belta diffuse une vidéo de l’opposante appelant à ne pas «descendre dans la rue», un enregistrement réalisé «sous la pression» selon ses soutiens.

- Tirs à balles réelles -Lors de la 3e nuit consécutive de manifestations, environ mille personnes sont arrêtées.

La police reconnaît avoir tiré avec des armes à feu sur des manifestants «agressifs» à Brest (sud-ouest), blessant une personne.

La Pologne, la Lettonie et la Lituanie proposent un plan de médiation.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo appelle le régime à ne pas recourir à la force. Le président français Emmanuel Macron exprime sa «très grande préoccupation».

Deuxième décès

Les autorités confirment le 12 la mort en détention d’un homme interpellé lors d’un rassemblement à Grodno (sud-est).

L’écrivaine Svetlana Alexievitch, seule Bélarusse distinguée par un prix Nobel, exhorte le président Loukachenko à quitter le pouvoir.

Le 13, les autorités annoncent 700 nouvelles arrestations, portant à plus de 6 700 le total depuis le 9.

Les chaînes humaines pacifiques se multiplient, fleurs ou ballons blancs à la main.

La Russie dénonce «des tentatives claires d’ingérence étrangère» visant à «déstabiliser la situation» au Bélarus.

Témoignages de tortures

Les témoignages de tortures infligées aux manifestants détenus affluent.

Le 14, Svetlana Tikhanovskaïa appelle à des manifestations «pacifiques de masse» durant le week-end.

Des débrayages ont lieu dans plusieurs usines pour dénoncer la brutalité de la répression.

Alexandre Loukachenko accuse la Pologne, les Pays-Bas et l’Ukraine d’être à l’origine des manifestations, ainsi que des opposants russes.

Après une réunion à Bruxelles, l’Union européenne donne son accord à des sanctions contre les responsables des violences et des fraudes électorales.

Manifestation historique

Le 15, Alexandre Loukachenko indique que son homologue russe Vladimir Poutine lui a promis une « aide » pour préserver la sécurité.

Le 16, des dizaines de milliers de personnes se réunissent à Minsk, le plus grand rassemblement d’opposition de l’histoire du Bélarus.

Loukachenko rejette la demande d’organiser une nouvelle élection.

Les autorités annoncent la libération de plus de 2 000 des 6 700 personnes interpellées jusqu’au jeudi 13.

Le 17, Svetlana Tikhanovskaïa se dit dans une vidéo prête à «agir en tant que leader national», l’opposition appelle à la grève générale.

Le Royaume-Uni dit qu’il «n’accepte pas les résultats» de l’élection et compte «sanctionner les responsables» de la répression.

Un sommet européen extraordinaire est annoncé pour mercredi.