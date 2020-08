Choc des réalités à Canal Vie cet automne

Introspection, célibat, vie familiale, épreuves... Le quotidien prendra toutes sortes de formes à Canal Vie au cours des prochains mois grâce à l’arrivée de productions originales proposant un large éventail de réalités bien québécoises.

Nouvelles têtes d’affiche

Portée par l’attrait des rendez-vous de rénovation et de décoration, Canal Vie a recruté Marie-Mai prête à transformer une maison qu’elle s’est achetée seule, à Saint-Sauveur. Intitulé «Chez Marie-Mai», le résultat de sa démarche pourra être vu à compter du 23 septembre.

Encore en couple avec David Laflèche, la maman de la petite Gisèle avait besoin de se connaître davantage. En pensant à elle, la chanteuse s’est éloignée du modèle traditionnel de la vie familiale et a appris à se connaître davantage. «Je ne pense pas que je m’attendais à découvrir autant [de choses] sur moi à travers un “show” télé», a notamment reconnu Marie-Mai, lors d’une conférence de presse virtuelle, mardi.

Pour leur part, Pézie Beaudin et Sansdrick Lavoie dévoileront aux téléspectateurs les images de leur périple dans la province où ils ont rénové une pièce chez des gens en échange de la découverte d’une activité associée à leur région. Leur coup de coeur? Venise-en-Québec.

«Pézie & Sansdrick dans l’décor» entrera en ondes le 15 septembre.

Seul ou en famille?

De plus, la réalité des célibataires sera décortiquée dans «Célibataires à boutte». Dès le 23 septembre, cinq femmes qui ne cessent de vivre des échecs amoureux parleront des difficultés de rencontrer l’âme soeur, ce qu’elles connaissent trop bien.

Les prochains mois marqueront aussi le retour de la famille Groulx, grande vedette de la dernière année à Canal Vie. Lors de cette quatrième saison (début le 29 octobre), il sera question de l’arrivée du onzième enfant de Tara Lawson et Pascal Groulx, de l’incident de la piscine impliquant la petite Amalya et de la recherche d’une nouvelle maison. Bref, ça ne chômera toujours pas.

Les parents et leur marmaille seront également plus tard à l’honneur grâce à «La famille est dans le pré». À compter du 8 octobre, les caméras seront braquées sur cinq couples de la téléréalité «L’amour est dans le pré», dont Jessyca et Jérôme qui ont conçu cinq enfants.

Ingrid Falaise et Kim Rusk, documentaristes

Deux intrigants documentaires, aux enjeux actuels, viendront bonifier la grille horaire de la chaîne. Il faudra toutefois être patient, car ce n’est que le 2 décembre que sera diffusé «Guerrières», le plus récent projet d’Ingrid Falaise.

Prostitution, excision et défis d’élever un enfant lourdement handicapé seront des sujets abordés à la suite de l’incursion dans la vie de cinq femmes. «J’avais envie de sortir de mon créneau habituel, a détaillé l’instigatrice du projet. Au fil des années, j’ai reçu énormément de témoignages, j’ai l’impression que les femmes me font confiance et ont envie que je porte leurs histoires.»

Une semaine plus tard, le 9 décembre, on pourra suivre Kim Rusk dans les couloirs de «L’école de demain», le fruit d’un travail d’un an visant notamment à comprendre les enjeux d’adaptation de la petite école primaire St-Paul, à Beauharnois.