Couche-Tard parmi les 200 plus grandes entreprises mondiales

Alimentation Couche-Tard vient de faire son entrée dans le club sélect des 200 plus grandes entreprises mondiales, révèle le plus récent palmarès Global 500 du magazine américain Forbes.

Le détaillant de Laval a grimpé au 183e rang des géants mondiaux, juste derrière son rival japonais 7-Eleven (178e place), mais devant de grands noms comme Unilever (185e place), Goldman Sachs (202e place), LG Electronics (207e place), Pfizer (215e place), la Banque Royale du Canada (223e place) et Rio Tinto (280e place).

Le classement de Forbes utilise les revenus enregistrés par Couche-Tard au cours de son exercice qui a pris fin le 30 avril 2019, soit 59,1 milliards de dollars US (78,3 G$ CA). À cause de la pandémie, le chiffre d’affaires de l’entreprise a fléchi de 8 % en 2019-2020 pour atteindre 54,1 G$ US (plus de 71,6 G$ CA).

En sept ans de présence dans le Global 500 de Forbes, Couche-Tard a gagné 146 places. En 2014, l’entreprise pointait au 329e rang.

Troisième au Canada

En fonction des revenus, Couche-Tard est actuellement la troisième plus importante entreprise au Canada, derrière les poids lourds torontois Brookfield Asset Management (155e place) et Manuvie (181e place).

« C’est la seule entreprise canadienne à avoir vraiment réussi dans le commerce de détail à l’international », relève l’expert en finance et gouvernance Michel Nadeau.

Celui-ci souligne toutefois que près des trois quarts des revenus de Couche-Tard proviennent des ventes d’essence, un secteur appelé à décroître avec la popularité grandissante des véhicules électriques.

En outre, plusieurs autres produits vendus dans les dépanneurs et les stations-service sont également en perte de vitesse, comme les friandises, les cigarettes et les boissons gazeuses.

« C’est l’un des énormes défis auxquels fait face Couche-Tard : comment se réinventer ? » dit M. Nadeau.

En Norvège, où la moitié de tous les nouveaux véhicules vendus sont électriques, Couche-Tard met de l’avant des pâtisseries de qualité pour générer des ventes pendant que les clients attendent la recharge de leur voiture.

Racines québécoises menacées

Michel Nadeau s’inquiète par ailleurs de la présence québécoise au sein de l’entreprise. PDG depuis 2014, l’Américain Brian Hannasch habite en Indiana et passe relativement peu de temps au siège social de Laval.

En fait, un seul des huit plus hauts dirigeants de l’entreprise – le chef des finances, Claude Tessier – habite au Québec.

De plus, les actions à droits de vote multiples qui donnent le contrôle de Couche-Tard à ses quatre fondateurs expireront à la fin de l’année prochaine. L’entreprise deviendra alors plus vulnérable à une prise de contrôle hostile.

« Le conseil d’administration doit s’assurer que Couche-Tard ne perde pas ses racines québécoises », affirme M. Nadeau.

Soulignons que Seven & I (propriétaire de 7-Eleven) vient de damer le pion à Couche-Tard pour l’acquisition de la chaîne américaine Speedway, une transaction de 21 G$ US (plus de 27,8 G$ CA) qui consolidera son statut de leader mondial dans le secteur.

Des analystes estiment toutefois que Couche-Tard a bien fait de passer son tour, jugeant le prix trop élevé.

Cannabis et prix variables

En entrevue avec Forbes, M. Hannasch a confié que Couche-Tard misait notamment sur le cannabis pour alimenter sa croissance future. L’entreprise est déjà actionnaire d’un détaillant canadien actif dans le secteur, Fire & Flower.

« Un jour, ce sera légalisé dans la majeure partie des États-Unis », a-t-il soutenu.

Le dirigeant a également révélé que Couche-Tard testait actuellement la « tarification dynamique », qui consiste à ajuster les prix de certains produits en fonction de la demande en temps réel dans chaque magasin.

« C’est plus facile de demander 1,69 $ pour un Pepsi dans tous les magasins, a illustré M. Hannasch. Mais si vous prenez quelques sous ici, quelques sous là-bas, ça s’accumule rapidement quand vous avez 10 000 établissements. »

