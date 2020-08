COVID-19 : des mesures sanitaires ont été mises en place dans les haltes routières cet été

Différentes mesures ont été mises en place cet été dans les haltes routières du Québec pour limiter les risques de propagation de la COVID-19.

Le ministère des Transports y a notamment augmenté sa surveillance avec le fort achalandage touristique.

Des affiches et des panneaux ont été installés par le MTQ. De plus, pour les haltes saisonnières, des évaluations ont été effectuées par les autorités afin de voir si les bâtiments étaient conformes aux règles de distanciation.

Les rondes de nettoyage ont aussi été augmentées.

«Pour essayer d’éviter le plus possible de toucher aux poignées ou aux cadres de portes, on laisse les portes ouvertes, quand la température le permet. Sinon, de façon fréquente, il y a une surveillance qui est faite par les équipes de nettoyage, selon l’achalandage. Il y a un nettoyage plus régulier qui est fait», explique Sophie Gaudreault, porte-parole du ministère des Transports.

Certains cabinets de toilette ont dû être condamnés afin de respecter les règles de distanciation et des toilettes chimiques ont été installées sur certains sites pour s’assurer de bien répondre à l’achalandage.

Le MTQ s’est aussi assuré que les tables extérieures sur ses sites soient à 2 mètres de distance.