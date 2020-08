COVID-19 : une virologue «très optimiste» par rapport aux vaccins

Une virologue de l’Institut national de la santé aux États-Unis (NIH) affirme que les plus récentes recherches sur les vaccins contre la COVID-19 ont des résultats encourageants et croit qu'ils permettront de contrôler, au minimum, la sévérité de l’infection chez certaines personnes.

« Je suis optimiste qu’on aura des vaccins qui, au moins, nous protégerons en partie (du virus), rassure Elodie Ghedin à QUB radio. Le vaccin de la grippe ne nous protège pas nécessairement contre une infection, mais nous protège contre une réponse sévère à l’infection. Je crois qu’on peut arriver à ce résultat (pour la COVID-19) dans la prochaine année. »

Plusieurs essais cliniques de potentiels vaccins contre la COVID-19 sont en cours aux quatre coins du monde, dont aux États-Unis, où chaque vaccin expérimental sera administré à 30 000 cobayes.

AFP

Mme Ghedin, qui est également professeure en génomique et en biologie à l’Université de New York, affirme que le respect des mesures d’hygiène et de distanciation a retardé la deuxième vague aux États-Unis,

Le véritable défi sera cet automne et cet hiver, lorsque les gens se trouveront plus souvent à l’intérieur en raison notamment de la fermeture des terrasses et du temps froid.

Écoutez l’entrevue complète d’Elodie Ghedin sur QUB radio: