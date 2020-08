De l’aide financière réclamée pour les Îles

La saison touristique amputée laissera des traces aux Îles-de-la-Madeleine, où la majorité des hôteliers et restaurateurs enregistrent des pertes importantes d’après le député péquiste Joël Arseneau, qui réclame une aide gouvernementale afin de pallier un manque à gagner qu’il estime à 60M$.

L’équipe du député des Îles-de-la-Madeleine a mené un sondage auprès de 31 établissements d’hébergement et 25 restaurateurs sur les impacts de la COVID-19 sur leur début de saison 2020. Les conclusions ne pourraient être plus claires avec près de 80% des hébergements et 40% des restaurants qui indiquent avoir observé des pertes variant de 75% à 100% en juin.

«Les gens s’attendent à ce que 2020 ne soit pas rentable, mais on doit s’assurer de ne pas en échapper pour la suite», soutient le député du parti Québécois Joël Arseneau, rappelant que les retombées habituelles du tourisme frôlent le 100M$.

«On n’ose pas imaginer les effets de la perte de trois ou quatre restaurants quand on en a seulement 35. [...] Sans aide gouvernementale qui éviterait des fermetures, on risque de ne plus être en mesure de servir adéquatement les visiteurs», craint le député.

Plusieurs établissements fermés

La situation des hôteliers, gîtes et maisons locatives est particulièrement ardue. Au total, 25% des hébergements ont choisi de tout simplement demeurer fermé cette saison, ce qui a occasionné une baisse de 86 emplois.

«On a fermé 90% de notre capacité d’accueil. Ça nous fait 19 chambres en moins en raison de la distanciation qui était impossible», explique Frédéric Côté, directeur de la Corporation du Parc de Gros Cap, qui compte sur son camping et ses prêts-à-camper pour traverser la saison.

Le groupe Hôtels Accents, qui a deux hôtels et un restaurant qualifie de «dramatique» la situation actuelle.

«On avait six congrès, 81 autobus de voyages organisés, tout ça a été annulé, fait remarquer Dany Leblanc, propriétaire. Mon taux d’occupation en juin était à 0%. En juillet et août ça a monté à 40%, peut-être 50%».

Le son de cloche est le même dans la restauration où les établissements qui ont choisi d’ouvrir voient leur nombre de places amputé, tout comme leur chiffre d’affaires. «La demande est là, mais on refuse du monde durant les six petites semaines que dure la saison parce qu’on a 40 places en moins», déplore Denis Landry, propriétaire et chef du Domaine du Vieux-Couvent, estimant à au moins 40% ses pertes sur l’année.

Difficile d’accès

Cette forte baisse est grandement attribuable aux difficultés d’accès imposées à l’archipel cet été. Air Canada a longtemps hésité sur la poursuite de sa desserte, qui sera finalement coupée en septembre et par la route, les Québécois ont eu beaucoup de bâtons dans les roues des gouvernements du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Je ne suis même pas gêné de blâmer le gouvernement plutôt que la Covid pour nos problèmes. Ils ont coupé le nombre de touristes possibles et ils n’ont jamais négocié avec les autres provinces pour rouvrir la route», lance Dany Leblanc d’Hôtels Accents, qui espère de l’aide.

«Plusieurs entrepreneurs ici s’attendent à une aide gouvernementale parce que le gouvernement n’a pas réussi à régler les problèmes d’accès en négociant avec les autres provinces. [...]Les conditions imposées aux voyageurs ont provoqué des annulations. La cause à effet est évidente», soutient pour sa part le député Joël Arseneau.

Le sondage du député des Îles-de-la-Madeleine en bref

31 établissements d’hébergement et 25 restaurateurs sondés

Hébergement:

25% des établissements fermés

Diminution de 86 emplois, soit 38%

Chiffre d’affaires anticipé de 50% seulement

Restaurateurs:

10% des restaurants fermés

Diminution de 241 emplois, soit 47%

Pertes financières anticipées de 60%

Ce qu’ils ont dit :