Des élus de L’Ancienne-Lorette veulent éviter une élection partielle le 4 octobre prochain

Des élus de L’Ancienne-Lorette ne sont pas pressés de trouver un successeur au maire Émile Loranger, décédé au début de la crise sanitaire. Ils veulent éviter une élection partielle coûteuse, treize mois avant l’élection générale.

Les conseillers municipaux auront l’occasion d’en débattre, mardi, lors d’une assemblée extraordinaire virtuelle convoquée à la hâte. Le temps presse puisque la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a fixé la date d’un scrutin au 4 octobre prochain dans toutes les municipalités où le poste de maire est vacant et dans celles où il n’y a plus quorum.

Selon nos informations, au moins deux membres du conseil de L’Ancienne-Lorette souhaitent écrire à la ministre pour lui demander une exemption. Le contenu d’une lettre qui pourrait lui être acheminée sera au cœur des discussions mardi à l’hôtel de ville.

Certains conseillers jugent inutile de forcer les électeurs à se déplacer pour combler le poste de maire en octobre, dans un contexte de pandémie et de possible deuxième vague, alors que des élections générales sont de toute façon au menu le 7 novembre 2021.

Une dépense de plus de 100 000 $

Qui plus est, argue-t-on, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permet déjà aux villes d’éviter une élection partielle si le poste devient vacant dans les 12 mois qui précèdent une élection générale.

Or, le scrutin partiel imposé par l’État coûtera plus de 100 000 $ et aura lieu 13 mois avant le scrutin général, déplore-t-on. La mairesse suppléante Sylvie Papillon a décliné les demandes d’entrevue, lundi.

Un conseiller «mi-figue mi-raisin»

Joint par Le Journal, le conseiller indépendant Charles Guérard s’est quant à lui dit surpris d’être convoqué à la dernière minute et dit n’avoir jamais discuté de cette question avec ses collègues, ce qu’il fera mardi matin en privé, avant la séance publique en après-midi.

Sur le fond, il s’est dit «mi-figue mi-raisin», évoquant des pour et des contre. «On va être à 13 mois des prochaines élections et c’est quand même une bonne dépense mais en même temps, on est en démocratie. Il y a peut-être des gens du conseil ou dans la population qui veulent se présenter et ils ont le droit».

Le conseiller Gaétan Pageau a dit vouloir connaître tous les tenants et aboutissants avant de se prononcer sur cet enjeu, en fin d’après-midi mardi. Quant à son intérêt pour la mairie, il a dit être toujours en réflexion. «Ma décision n’est pas prise», a-t-il répondu.

Rappelons que le maire Émile Loranger, âgé de 73 ans, est décédé subitement dans l’exercice de ses fonctions le 2 avril dernier et a succombé à des complications cardiaques après avoir été admis d’urgence à l’hôpital. Son décès n’a aucun lien avec la COVID-19.