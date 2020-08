Des rats dans la zone portuaire de Saguenay

Profitant des eaux stagnantes et des déchets abondants dans le secteur, des rongeurs ont élu domicile dans l’étang du Vieux-Port, dans l'arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

Lors du passage de TVA Nouvelles lundi, plusieurs rats et une demi-douzaine de terriers creusés dans le sol étaient visibles. Les rongeurs se faufilaient principalement dans des crevasses près des chutes d’eau avoisinantes et pataugeaient dans l'étang.

Un citoyen a alerté le conseiller municipal Marc Pettersen de la présence des rongeurs, ce weekend. Ce dernier souhaite que Saguenay intervienne dans ce dossier rapidement.

«Moi, je mandate la Ville pour qu’ils fassent ce qui est nécessaire», a expliqué M. Pettersen.

Des pièges et des poisons pourraient être utilisés, selon lui. «Le rat, on ne peut pas l’éliminer complètement, mais on peut le contrôler, a-t-il indiqué. Je pense qu’on va être capable d’adresser le problème assez rapidement.»

Buffet à volonté

Lundi, des déchets et restes de nourriture abondaient sous des bancs de parcs à proximité de l’étang.

«Avec toute la nourriture à terre, pour [le rat], c’est un garde-manger à ciel ouvert» a déploré Steeve Lapointe, technicien antiparasitaire chez Desjardins Environnement.

D’autres facteurs, comme les pluies abondantes des derniers jours et la proximité des bouches d'égout et de la rivière Saguenay, expliquent leur prolifération, selon lui.

Interrogé sur la question des pièges, M. Lapointe croit que la prévention est meilleure que le poison dans ce cas précis.

«Y’a des systèmes d’appâtage qui peuvent être installés, mais il faut toujours penser utiliser ça en dernier recours. Utiliser le moins possible de produits chimiques, mieux c’est.»

Quel est le meilleur remède? «Garder les endroits propres, dégagés, pour les empêcher de se faire des cachettes», a-t-il répondu.