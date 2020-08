La Caisse a payé 75 M$ US pour les actions de Laliberté

La Caisse de dépôt a payé 75 millions $ US (98,9 millions $) pour acheter les dernières actions de Guy Laliberté dans le Cirque du Soleil en février 2020.

C’est ce qu’a révélé Charles Émond, le grand patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec, en commission des finances publiques à l’Assemblée nationale.

Interrogés par le député libéral de Pontiac, André Fortin, et le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal, Charles Émond a tenté de justifier la logique de ce placement qui quelques mois plus tard ne vaut plus rien.

La Caisse a déjà annoncé qu’elle avait radié en totalité son investissement dans le Cirque qui s’élevait à 228 millions $.

Charles Émond a insisté pour dire que la Caisse de dépôt n’aurait pas pu prévoir à la mi-février que la pandémie de coronavirus se répandrait sur toute la planète et affecterait à ce point le Cirque. «Aucun fait ne validait [à ce moment] la possibilité d’une pandémie», a-t-il soutenu.

Selon lui, au moment où la Caisse a racheté l’intérêt du fondateur du Cirque, un seul spectacle du Cirque avait été annulé en Chine.

«On ne se réjouit pas de ça», a-t-il commenté à propos de cet investissement.

Charles Émond a aussi admis que le prix payé pour l’intérêt de 10% de Guy Laliberté en février était sensiblement le même que celui payé par la Caisse pour ses autres actions du Cirque acquises en 2015.

Malgré tout, selon lui, ce prix tenait compte de projections réduites de croissance et de rentabilité pour le Cirque par rapport à 2015. Le secteur du divertissement jouissait avant la pandémie d’évaluations favorables du marché, selon le patron du bas de laine des Québécois.

Charles Émond a dit que la Caisse avait décidé de porter à 20% son intérêt dans le Cirque en février 2020 pour avoir plus de contrôle sur les orientations de l’entreprise qu’il jugeait trop endettée et trop éloignée de son cœur de métier.

Le député solidaire Vincent Marissal a parlé de deux fleurons québécois flétris (la Caisse et le Cirque) en raison de cette transaction.

Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a reconnu de son côté que cet investissement de la Caisse n’était pas un bon investissement.

En réponse à une question du député péquiste Martin Ouellet, le grand patron de la Caise a indiqué ne pas avoir reçu de pressions de Québec pour réaliser cette transaction. Il n’a pas voulu s’avancer non plus à savoir pourquoi Guy Laliberté avait décidé de vendre ses actions juste avant la pandémie. «Ce n’est pas à moi de spéculer pourquoi Guy Laliberté voulait vendre», a-t-il commenté.