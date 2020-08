La télé des enfants: des robots qui ont une âme!

Avec tous ces robots gentils, affables, intelligents et courageux qui se promènent dans l’univers de la télé pour enfants, on est aujourd’hui bien loin des tas de ferraille sans scrupules qui ont longtemps tenu à régner. Plusieurs sympathiques créations robotiques ont un grand cœur.

Baymax et les Nouveaux Héros

Après les lecteurs de bandes dessinées et les cinéphiles, ce fut au tour des téléspectateurs de faire la connaissance et de tomber sous le charme de Baymax, un immense robot infirmier tout blanc. À la fois compatissant et avant-gardiste, ce dernier doit maintenant aider ses amis humains à protéger la ville de tous les méchants qui la peuplent.

Samedi et dimanche, 15h, sur la chaîne Disney.

Robin le robot

Robin a beaucoup d’amis et ça tombe bien, car il a un vaste terrain de jeu: la galaxie! Heureusement, aussi, qu’il sait s’entourer de belle façon, parce qu’il peut ainsi se permettre de réaliser plusieurs missions diversifiées (retrouver les œufs d’un lapin, par exemple) ou apprendre à développer plusieurs habiletés (jouer au soccer, faire du vélo, etc.).

Lundi au vendredi, 6h30; samedi et dimanche, 11h, à TFO.

Robocar Poli

En matière de sécurité, il ne se fait pas mieux que l’équipe de Robocar Poli, qui sillonne avec entrain Vroom Ville. Voiture de police, camion de pompiers, ambulance et hélicoptère chevronnés prennent au sérieux les tâches qui leur sont confiées. Appuyés par de nombreux autres personnages, ils se chargent de tous les dangers, sur la terre comme dans les airs.

Lundi au vendredi, 8h; samedi et dimanche, 8h14, à Télé-Québec.

Robotik

On ne comprend pas ce que disent Beka et Bubo aux autres robots à qui ils prêtent main-forte, mais ça ne les empêche pas d’être diablement efficaces, trouvant rapidement des solutions à divers problèmes. Ils sont toujours créatifs et dynamiques dans leur laboratoire. Un exemple? Ils remplacent les roues d’un robot par des pieds pour lui permettre d’enjamber des fleurs.

Lundi au vendredi, 8h07; samedi, 7h, sur TFO.

Rusty Rivets: inventeur en herbe

Rusty Rivets vit le rêve de plusieurs enfants: il a un laboratoire pour laisser libre cours à son imagination et dispose d’une horde de compagnons métalliques. Parmi ses amis robots, on retrouve Botasaur, l’inimitable tyrannosaure. Afin de réaliser plusieurs tâches, le garçon a imaginé et donné forme à d’autres animaux, comme un gorille, un tigre et un éléphant.

Lundi au vendredi, 6 h 30; samedi et dimanche, 8h30, sur Yoopa.

Les Super Mécanimaux

Quand un dinosaure, une licorne, un dragon, une souris et un Sasquatch aux allures de robots font équipe, ça déménage! Disposant d’habiletés hors du commun et d’une motivation à toute épreuve, ces colorés personnages ont soif de réaliser des missions. Ils n’hésitent pas à poser les pieds sur des îles amusantes et savent parfaitement se servir de leur matière grise.