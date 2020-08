L’accès au pont de Québec sera plus difficile à Lévis jusqu’à la fin octobre

La Ville de Lévis et le ministère des Transports préviennent les automobilistes qu’ils devront s’armer de patience sur le boulevard Guillaume-Couture (route 132) près du pont de Québec en raison de travaux jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Le chantier de réfection de la chaussée, qui démarre cette semaine, entraînera des fermetures partielles et même une fermeture complète de cette artère majeure à quelques occasions, entre le pont de Québec et le chemin du Sault, annonce le MTQ.

«Au cours de ce chantier, des ralentissements et de la congestion sont à prévoir, particulièrement aux heures de pointe», peut-on lire dans un communiqué diffusé lundi matin.

La première phase des travaux entraîne la fermeture de la voie réservée aux autobus en direction est cette semaine. La mise en place d’une nouvelle signalisation forcera la fermeture complète de ce tronçon dans la nuit de vendredi à samedi.

À compter du 22 août, les automobilistes seront privés d’une voie sur deux dans chaque direction jusqu’à la mi-octobre et la voie réservée sera de nouveau fermée pour compléter le pavage de la chaussée entre la mi-octobre et la fin du mois.

La Ville de Lévis, de son côté, prévoit effectuer des travaux de pavage sur un autre tronçon du boulevard Guillaume-Couture, entre le chemin des Îles et la rue Thomas-Chapais, du 24 au 26 août (de jour) et du 26 au 28 août (de nuit).

Du pavage aussi sur Taniata

La chaussée sera également refaite sur une autre grande artère de Lévis, l’avenue Taniata, les 19 et 20 août (de jour) et les 24 et 25 août (de nuit), entre le 665 Taniata et la rue Saint-Jean-Chrysostome. La circulation se fera par alternance durant les travaux.