Le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec investissent 30 millions $ dans le secteur de la construction

Le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec ont annoncé un investissement de 30 millions $ pour soutenir le plan de croissance d’EBC, un géant du secteur de la construction au Québec.

Ces deux nouveaux partenaires financiers d'EBC mettront sur la table 15 millions $ chacun.

«Le soutien financier du Fonds de solidarité FTQ et d'Investissement Québec nous permettra de maintenir le cap sur notre plan de croissance et de fortifier notre position de chef de file canadien dans la réalisation de projets de construction», a indiqué lundi Marie-Claude Houle, présidente et chef de la direction d'EBC, par communiqué.

«EBC est l'une des sociétés les mieux positionnées pour participer aux grands projets de construction qui seront lancés au cours des prochaines années, tant à l'échelle québécoise que canadienne», a affirmé pour sa part Janie C. Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ.

«Nous sommes très fiers d'être associés au succès d'EBC et de l'accompagner dans ses projets de croissance», a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le directeur général d'Investissement Québec, Guy Leblanc, estime «essentiel de soutenir des entreprises qui font partie de l'un des secteurs névralgiques de la relance économique québécoise».

La société fondée en 1968 et dont le siège social est à L’Ancienne-Lorette, dans la région de Québec, a développé au fil des ans une expertise dans la construction d’infrastructures publique et les secteurs du bâtiment, d’énergie et des mines.

Récemment, EBC a notamment participé aux projets de construction du nouveau pont Champlain, en plus d’obtenir d’importants contrats, dont un de 220 millions $ du CHUM et un autre d’environ 60 millions $ pour la construction du Musée national des beaux-arts du Québec. L’entreprise a aussi obtenu un contrat pour l’aménagement de bureaux de la Tour Deloitte à Montréal et un autre pour l’agrandissement de la Galerie d’art d’Ottawa, un projet de 80 millions $ qui inclura des étages d’hôtel et de condominiums, peut-on lire sur son site internet.

Deuxième plus grand entrepreneur général au Québec, EBC emploie plus de 2800 personnes. Son chiffre d’affaires a dépassé le cap du milliard de dollars en 2019.