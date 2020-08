Le Parc-O-Bus Sainte-Anne de Beauport ouvrira le 22 août, avec près de trois ans de retard

Promis à l’origine pour l’automne 2017, le nouveau Parc-O-Bus régional Sainte-Anne dans l’arrondissement Beauport sera enfin accessible aux usagers du RTC à compter du 22 août.

La livraison de ce nouvel équipement a été retardée de près de trois ans en raison de différentes «contraintes» dont celles liées à l’acquisition de terrains, avait expliqué le président du RTC, Rémy Normand, en entrevue avec Le Journal l’an dernier.

Le stationnement incitatif de 400 cases est situé à proximité de l’autoroute Dufferin-Montmorency sur le boulevard Sainte-Anne et l’avenue du Sous-Bois. Il permettra de capter, en amont du centre-ville, une clientèle provenant de Beauport, de l’Île d’Orléans et de la Côte-de-Beaupré

Les usagers du RTC pourront y garer leur voiture gratuitement pour se rendre ensuite au terminus Beauport avec le parcours 51 ou la colline parlementaire via le parcours eXpress 253.

Le nouveau Parc-O-Bus comprend un abribus double, des bornes de recharge pour les véhicules électriques, des bornes d’information Nomade temps réel, des cases de stationnement réservées aux personnes handicapées et aux femmes enceintes ainsi qu’à Communauto puis des supports à vélo.

Retour au service régulier

Dès le 22 août, le RTC offrira également son service automnal régulier. Des modifications ont cependant été apportées à certains parcours, notamment aux parcours eXpress 300 qui desservent l’Université Laval et les cégeps. Le RTC invite ses clients à planifier leurs déplacements et vérifier si leurs parcours habituels ont fait l’objet de changements sur le site web du RTC ou via l’application Nomade temps réel.

Report de nouveaux services

Dans un communiqué diffusé lundi, le Réseau de transport de la Capitale rappelle également que la bonification et la refonte des services dans Beauport et Maizerets, initialement prévue pour l’automne 2020, est reportée en 2021 en raison du contexte de la pandémie.

«La situation actuelle ne permet pas d’ajouter les ressources supplémentaires et les infrastructures pour déployer les services au rythme prévu», peut-on lire.