Si l’on se fie aux premières images des nouveaux épisodes de District 31, c’est une finale haletante qui attend le public. « Les fans vont être sans connaissance », indique Fabienne Larouche.

Parue dimanche, la bande-annonce des quatre épisodes spéciaux de 60 minutes qui viendront clore la quatrième saison du populaire drame policier a déjà franchi le cap des 140 000 visionnements sur YouTube.

Jointe au téléphone, Fabienne Larouche (Aetios) parle d’une conclusion qui marquera les esprits. « Les gens vont être à terre », prédit-elle.

Venant d’une productrice et auteure qui s’y connaît en finales à l’emporte-pièce, cette déclaration émoustillera assurément les adeptes du feuilleton quotidien de Luc Dionne, qui prennent leur mal en patience depuis qu’une certaine pandémie de COVID-19 a forcé le report des deux dernières semaines d’action au printemps.

Vous n’avez pas regardé cette fameuse bande-annonce ? Sachez qu’il s’en passe, des choses, en 25 secondes. Si vous évitez de cligner des yeux, voici tout ce que vous pourrez observer : des coups de feu sont tirés en direction de l’escroqueuse Julia Deveau (Bénédicte Décary), le « ressuscité » Gaétan Filion (Michael D’Amico) prévient Poupou (Sébastien Delorme) d’un danger qui l’attend, et Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) s’en prend au commandant Chiasson (Gildor Roy) de manière cinglante : « Je viens de perdre tout le respect que j’ai pour toi ».

Le pistolet de Nancy

Le montage se termine avec nulle autre que Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt), qui pointe un fusil vers l’objectif pendant qu’on l’entend dire : « Ce qu’il voulait, c’est ça qu’il va avoir ». Garde l’œil ouvert, Bruno (Michel Charrette).

Pas encore de trace de Rémy Girard, qui campera le patron des services secrets.

L’équipe de District 31 a entamé hier sa sixième semaine de tournage. Aux dires de Fabienne Larouche, les règles de distanciation ne paraîtront pas (trop) à l’écran.

« Ça passe comme une lettre à la poste, indique la productrice et scripte éditrice. J’avais beaucoup d’appréhensions au départ. Je n’avais pas envie de dénaturer l’œuvre ou livrer un sous-produit. Mais finalement, ça marche très, très bien. »

« L’ambiance est bonne »

Quant aux tournages, ils semblent bien aller. L’ambiance est bonne, d’après Fabienne Larouche.

« Dans la vie, je suis responsable, stricte et rigide parfois, indique-t-elle. Présentement, je crois que c’est rassurant de m’avoir. Le retour de District 31, je l’ai abordé en disant : “Qu’est-ce qui ferait que j’accepterais d’aller tourner des scènes en période de pandémie ?” La réponse que j’ai trouvée, c’est : “En suivant toutes les mesures imposées.” Et c’est ce que j’ai fait. Le risque zéro n’existe pas, mais jusqu’à maintenant, tout va bien. »

District 31 revient à ICI Télé le lundi 7 septembre à 19 h.

Photo courtoisie

