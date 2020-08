Les Néo-Brunswickois appelés aux urnes à la mi-septembre

Incapable de s'entendre avec les partis de l'opposition, le premier ministre progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a décidé de dissoudre son gouvernement lundi et de mettre son sort entre les mains de ses concitoyens.

Les Néo-Brunswickois seront donc appelés à se rendre aux urnes le 14 septembre prochain, dans la cadre de la première élection au pays en période de pandémie.

Le premier ministre avait amorcé des négociations avec les partis de l'opposition, dans les derniers jours, afin de parvenir à un accord qui aurait pu permettre au gouvernement de continuer à fonctionner jusqu'aux élections générales prévues pour 2022 ou, à tout le moins, jusqu'à la fin de la pandémie.

Or, les progressistes-conservateurs et les libéraux, qui détenaient chacun 20 sièges au moment de dissoudre l'Assemblée législative lundi, ne sont pas parvenus à s'entendre depuis le début de ces négociations, le 12 août. Le Parti vert et L’Alliance des gens (People's Alliance) possédaient, quant à eux, chacun trois sièges, tandis qu'un indépendant et deux sièges vacants complétaient le tableau.

Les rumeurs d'élections bruissaient déjà depuis quelques mois dans la province, Élections Nouveau-Brunswick ayant même enjoint les électeurs à faire mettre à jour leurs informations de vote, au besoin.

Le chef du parti libéral local, Kevin Vickers, avait pourtant assuré, en marge des négociations avec Blaine Higgs qu'il n'avait «pas l'intention de faire tomber le gouvernement en 2020» et qu'il était ouvert à l'idée de discuter «de bonne foi».

Blaine Higgs avait délogé le libéral Brian Gallant lors d'une élection extrêmement serrée tenue le 24 septembre 2018 qui s'était jouée sur la toute dernière boite de scrutin dans la dernière circonscription. Les progressistes-conservateurs avaient remporté 22 sièges, contre 21 pour les libéraux. Ceux-ci avaient cependant obtenu environ 8 % de plus du vote populaire.

Les libéraux avaient tenté de s'accrocher au pouvoir après l'élection, sans succès.