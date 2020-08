Marché de l’emploi : il faut accélérer l’obtention des résultats de tests, dit le ministre Boulet

Le ministre Jean Boulet a avoué qu’il est inacceptable que les délais d’obtention de résultats de tests pour la COVID-19 soient parfois longs pour les travailleurs, et qu’il faut « tout faire » pour accélérer le processus.

Comme l’explique Mario Dumont, certains travailleurs en attente du résultat de leur test de COVID-19 manquent plusieurs jours de travail pour éviter de contaminer par mégarde leurs collègues. Cette attente se traduit parfois par une baisse du chèque de paie.

« La santé et sécurité de nos travailleurs, c’est ma priorité, affirme le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, sur QUB radio. On n’allait pas faire de compromis en matière de santé et sécurité, mais ce sont des délais qui sont inacceptables. Il faut tout faire ce qui est en nos moyens pour accélérer l’obtention des résultats. C’est fondamental. Il faut s’assurer que tout le monde puisse revenir au travail [rapidement].»

Le ministre précise que sur les 820 000 emplois perdus en raison de la pandémie, environ 250 000 n’ont toujours pas été récupérés.

