Marilyse Bourke: le concours qui a changé sa vie

MONTRÉAL | Prononcez le nom de Marilyse Bourke, et vous penserez instantanément à O’, Km/h et Une grenade avec ça?. Mais vous souvenez-vous que c’est le concours «Deviens une vedette de la télé avec Watatatow» et le personnage de la «méchante» Maggie Malo qui a mené la talentueuse actrice dans nos téléviseurs?

Bien avant l’ère des tirages sur les réseaux sociaux, le populaire téléroman jeunesse de Radio-Canada a donné pendant quelques années l’opportunité à de jeunes téléspectateurs de traverser de l’autre côté de l’écran et d’incarner de nouveaux personnages de Watatatow. Entre autres, Élyse Aussant (Émilie Laurin) avait elle aussi intégré la série grâce à cette initiative.

En 1993, Marilyse Bourke, elle, terminait son secondaire et prévoyait se diriger vers la comptabilité ou la psychologie pour la suite de ses études. Elle ne songeait pas du tout devenir actrice. «Pas pantoute!», martèle-t-elle avec emphase.

Syndrome de l’imposteur

Mais, bien que «réservée, cartésienne et insécure», dit-elle, la jeune femme était aussi curieuse et touche-à-tout.

«Je faisais du théâtre et de la danse en secondaire cinq. C’est ce qui m’avait poussée à m’inscrire. J’avais fait des petits concours de mannequinat. J’essayais des affaires comme ça.»

Sa polyvalence ne fut pas vaine. D’une audition réussie à l’autre, «Deviens une vedette de la télé...» allait tracer son destin professionnel.

«Quand j’ai gagné, c’est comme si je sortais d’une boîte à surprise, raconte Marilyse. D’audition en audition, je ne comprenais pas ce que je faisais là. J’avais le syndrome de l’imposteur super fort. J’étais très consciente de mes faiblesses, de mes manques, de mes défis. Je n’avais pas de formation. Mais je n’étais pas conne, et je le savais! Ç’a presque été souffrant pendant quelques années, avant de prendre de l’aisance.»

L’immersion a commencé doucement. Au début, Marilyse apparaissait dans environ quatre épisodes (sur 120!) par année de Watatatow. Par la suite, c’est avec stupéfaction qu’elle apprenait, à chaque fin de saison, que la tombeuse Maggie Malo qu’elle interprétait, perçue par plusieurs comme la «pas fine» de l’émission, reviendrait dans le chapitre suivant du rendez-vous quotidien «carrément buzzant».

«J’étudiais à Québec dans ce temps-là, et c’est comme si on me donnait un "nanane" à chaque année. Et à un moment donné, j’ai réalisé que ça faisait plusieurs années que je faisais ça. Je commençais à comprendre ce que je faisais, pourquoi et comment. À un moment donné, je me suis pris un agent, en me disant que, si ça tournait mal, l’université serait toujours là. Et je n’ai jamais arrêté de travailler.»

Lente, mais constante

Son curriculum vitae s’est ainsi garni des titres Virginie, Diva, Km/h (qui l’a outillée au jeu humoristique et devant public en studio), Une grenade avec ça?, Les Invincibles, Mauvais karma, District 31, Max et Livia et, bien sûr, O’.

Cet automne, elle bouclera en quelque sorte une boucle en campant une femme en charge de ses deux neveux adolescents dans la nouvelle série jeunesse quotidienne Les Mutants, à Télé-Québec.

Plus de 25 ans après son initiation, Marilyse Bourke qualifie son ascension de «lente, mais constante».

«Aujourd’hui, je choisis ce métier-là, je suis vraiment une comédienne. Mais, au départ, pendant plusieurs années, c’est comme si, lui, m’avait choisie. Et je ne sais même pas pourquoi. C’est comme si la vie m’avait attrapée à Québec pour m’emmener à Montréal pour que j’y fasse mon chemin.»

Télé-Québec diffusera la nouveau rendez-vous jeunesse Les Mutants, avec Marilyse Bourke et Rémy Girard, du lundi au vendredi, à 18 h 30, dès le 24 août. Les séries Watatatow, O’ et Km/ h sont respectivement rediffusées à Unis TV, AMI-télé et Prise 2 présentement.