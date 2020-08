Michelle Obama déplore le “manque total d’empathie” de Donald Trump

Milwaukee | Michelle Obama a dénoncé le « manque total d’empathie » de Donald Trump au premier soir de la convention démocrate, affirmant qu’il n’était « pas le bon président » pour les États-Unis et appelant à élire Joe Biden le 3 novembre.

« Car à chaque fois que nous nous tournons vers la Maison Blanche pour une direction, ou du réconfort, ou un semblant de stabilité, ce que nous recevons à la place c’est du chaos, de la division et un manque complet et total d’empathie », a déclaré l’ancienne Première dame des États-Unis dans un discours passionné, en clôture de la première soirée de cette convention inédite, entièrement virtuelle à cause de la pandémie de nouveau coronavirus.