NFL: James Wright est nommé président de l’équipe de Washington

James Wright a été nommé président de l’équipe de football de Washington, lundi, devenant le premier Noir à occuper ces fonctions dans la NFL.

Ayant évolué pendant sept saisons comme porteur de ballon, il est par ailleurs seulement le quatrième ancien joueur à obtenir un poste similaire. Il remplace Bruce Allen, congédié l’année dernière.

Wright est diplômé de la Chicago Booth School of Business. Il sera responsable du volet affaires de l’organisation, ce qui inclut les opérations, les finances, les ventes et le marketing. L’entraîneur-chef Ron Rivera gardera la mainmise sur les décisions football.

«Cette équipe, en ce moment, est une opportunité idéale pour moi, a réagi Wright dans un communiqué du club. La transformation de l'équipe de football de Washington se produit dans tous les aspects de l'organisation – du football aux opérations en passant par l'image de marque et la culture – et fera de nous une organisation vraiment moderne et ambitieuse. Nous voulons établir de nouvelles normes pour la NFL.»

«Si je pouvais concevoir un leader sur mesure pour cette période importante de notre histoire, ce serait Jason, a ajouté le propriétaire Dan Snyder. Son expérience en tant qu'ancien joueur, ajoutée à son sens des affaires, lui donne une perspective inégalée.»

Ce dernier changement est le dernier de plusieurs au sein de l’équipe qui souhaite changer d’identité. L’organisation avait notamment abandonné son nom des «Redskins» au mois de juillet en raison de sa connotation raciste.

Cette décision est survenue après plusieurs années de contestations parmi les Premières Nations, mais aussi quelques jours après que plusieurs commanditaires, dont Nike et Pepsi, eurent décidé de retirer leur appui à l’équipe.

En 80 matchs dans la NFL, dont cinq sur la formation partante, avec les Falcons d’Atlanta, les Browns de Cleveland et les Cardinals de l’Arizona, Wright a effectué 168 courses pour des gains de 633 verges et deux majeurs. Il a ajouté trois touchés par la passe.