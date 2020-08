Ottawa nomme une nouvelle ambassadrice au Liban

OTTAWA | Le gouvernement fédéral a annoncé lundi la nomination d’une nouvelle ambassadrice au Liban dont le mandat commence alors que ce pays traverse une crise sans précédent depuis les deux explosions qui ont détruit une grande partie de sa capitale au début du mois.

Chantal Chastenay, la nouvelle ambassadrice, succède à Emmanuelle Lamoureux qui était en poste au Liban depuis 2017.

Mme Chastenay s’est jointe à Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada en 1993 où elle a occupé divers postes. Elle avait été nommée cheffe de mission adjointe et ministre-conseillère à l’ambassade du Mexique en 2016.

«Le Canada est fier d’annoncer la nomination de Mme Chantal Chastenay à titre de nouvelle ambassadrice au Liban, et ce, à un moment crucial pour le pays, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne en annonçant la nomination. Je me réjouis à l’idée de travailler en étroite collaboration avec elle. Je voudrais aussi remercier Mme Emmanuelle Lamoureux pour son service exceptionnel au cours des trois dernières années.»

Dans le cadre de son travail, Mme Chastenay «assurera la coordination du soutien continu du Canada en réponse à la crise, notamment en remédiant à la crise humanitaire immédiate et en offrant un appui aux futurs efforts de reconstruction», a-t-il été mentionné, lundi.

L’aide au Liban annoncée jusqu’à maintenant par le Canada au Liban est de 30 millions $.