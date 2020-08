Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 17 août:

La petite maison dans la prairie – La genèse

Prise 2 diffuse le pilote de la mythique série, d’une durée de 95 minutes. On fait ainsi la connaissance de la famille Ingalls, alors itinérante, qui décide de se rendre au Kansas pour s'installer sur une terre agricole que le gouvernement vient d'affecter aux fermiers.

Lundi, 13h, Prise 2.

Train de nuit pour Lisbonne

Sur un coup de tête, Raimund Gregorius (Jeremy Irons), un professeur de philosophie suisse, part à la recherche de l'écrivain portugais Amadeu de Prado (Jack Huston), pour en savoir plus sur lui et son œuvre.

Lundi, 14h, ICI Radio-Canada Télé.

Chillé avec Félipé au Québec

Félipé Saint-Laurent se lance à la découverte de la Mauricie où il retrouve le comédien Rémi-Pierre Paquin, qui va lui faire vivre un séjour qu'il n'est pas prêt d'oublier...

Lundi, 18h, Évasion.

Un zoo pas comme les autres

Émilie et Clifford se réunissent avec toute l’équipe pour installer l'urne de Louna dans le nouveau cimetière d'animaux. Ensuite, Lloyd et Valérie s'amusent avec les louveteaux, Balto et Jenna, avant que Lloyd rejoigne Tristan pour faire un coup pendable à Renaud, le maître du stationnement.

Lundi, 19h, TVA.

Les Kennedy: secrets et tragédies

Cette série documentaire de six épisodes retrace, à travers des documents d’archives et des reconstitutions, l’histoire d'une des familles américaines les plus célèbres. Dans ce premier volet, Joseph P. Kennedy souhaite maintenir son pouvoir politique en devenant président des États-Unis, mais la guerre freinera ses ambitions. Le patriarche va alors transmettre son rêve à son jeune fils, John F. Kennedy.

Lundi, 20h, Télé-Québec.

Joe Dassin: le roman de sa vie

Joe Dassin reste une icône de la chanson française, 40 ans après sa mort. Au travers d'images d'archives souvent inédites et de témoignages de proches, ce documentaire tente de montrer la face cachée du chanteur tourmenté, mort en 1980 des suites d’un infarctus. Il avait alors 41 ans.

Lundi, 20h30, ARTV.

Spider-Man

Élevé par sa tante et son oncle, Peter Parker (Tobey Maguire) trouve un emploi comme photographe dans un journal local. Après avoir été piqué par une araignée génétiquement modifiée, il voit son agilité et sa force s'accroître, et se découvre des pouvoirs surnaturels.

Lundi, 23h06, TVA.