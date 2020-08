Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 18 août:

«Quand Harry rencontre Meghan: romance royale»

Dès les premiers battements de cœur, l’idylle entre le prince Harry et l’actrice Meghan Markle avait tout pour séduire les foules et les médias avec son aspect secret, la rencontre de deux mondes et une incursion dans la royauté britannique. Le somptueux mariage n’a fait qu’ajouter à la légende.

Mardi, 10 h, MOI ET CIE.

«Danse lascive»

Ce classique romantique du cinéma a confirmé le statut de star de Patrick Swayze. Prêtant ses traits au professeur de danse Johnny Castle, il se montre d’abord réticent à pratiquer un numéro avec une adolescente (Jennifer Grey) appelée à remplacer sa partenaire malade. Mais au fil des jours et des pas, une chimie évidente se développe.

Mardi, 14 h, Prise 2.

«Séries éliminatoires de la LNH: Canadien c. Flyers»

Quatrième affrontement entre le Canadien de Montréal et les Flyers de Philadelphie qui mènent la série 2 à 1. Après avoir été blanchi 1 à 0 dimanche soir, le Tricolore doit rebondir afin d’éviter que la troupe d’Alain Vigneault le place rapidement au pied du mur.

Mardi, 15 h, TVA Sports.

«Sucré salé»

Une première à «Sucré salé» alors que Patrice Bélanger s’entretient avec l’animateur et humoriste Jay Du Temple pour son baptême à l’émission. Le moment est donc venu de sortir la «Pat-Mobile» et de se rendre chez ses parents. Aussi, Les soeurs Boulay reçoivent une surprise alors que Pierre-Yves Roy-Desmarais se plaît à parler pizzas pochettes.

Mardi, 18 h 30, TVA.

«De Max à Maxine»

Première d’une minisérie britannique en trois parties s’intéressant à Max, un garçon de 11 ans souhaitant ardemment vivre sa vie en tant que fille. En plus des remous qu’elle créera chez l’enfant, cette décision viendra bouleverser ses parents séparés. Un conflit inévitable pointe à l’horizon.

Mardi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Quand Benoit est là»

Benoit Roberge poursuit sa virée des adresses gourmandes du Québec. Cette fois, il se rend au Lola 45 situé à Saint-Sauveur avant de mettre le cap sur Granby, à la Maison à Boire, un lieu où la cuisson sur feu de bois dicte les parfums et les arômes. De nombreux plaisirs gastronomiques au menu.

Mardi, 21 h, Zeste.

«Pour quelques dollars de plus»

Sorti il y a 55 ans sur les écrans des salles obscures, cet incontournable western de Sergio Leone met en vedette l’inimitable Clint Eastwood dans une histoire durant laquelle deux chasseurs de primes ont bien l’intention de mettre la main au collet d’un évadé de prison.

Mardi, 21 h, Télé-Québec.