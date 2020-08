GAGNON, Émile



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 9 août 2020, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédé monsieur Émile Gagnon, époux de madame Rolande Dufour, fils de feu dame Alice Sylvain et de feu monsieur Ludger Gagnon. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 20 août 2020, de 12 h à 13 h 15.Suivra l'inhumation du corps au cimetière St-Charles avec la famille. Outre son épouse Rolande, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain, Réal, France (Denis Paquet) et Guy; ses petits-enfants : Vincent (Cathy), Jessica (Fallon), Stéphanie (David) et Alexandre; ses arrière-petits-enfants : Alexandre, Amy, Philippe et Ethan; ses frères et sœurs: feu René (Aline Paré), feu Benoit (feu Josette St-Hilaire), feu André, feu Jeannine, Jacqueline (feu Léandre Boucher), Gérard (Jeanne -Aimé Francoeur), Colette (Roland Savard), feu Jean-Guy (feu Jacqueline Guay) (Jeannette Labrecque) et Jacques (Christiane Bouchard; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Marie-Ange (feu Louis-Philippe Tremblay), feu Simone (feu Ange-Albert Guay), feu Léonce (feu Laurentienne Tremblay), Anita (feu Gérard Gauthier), Rosaire (feu Hélène Boily) et Marcel (feu Lisette Bouchard), ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD St-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com.