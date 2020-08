620 projets reçus pour une enveloppe de 294 millions

À l’occasion de l’étude des crédits touchant les loisirs, les sports et les saines habitudes de vie qui s’est déroulée, mardi, la ministre Isabelle Charest a dévoilé avoir reçu 620 projets d’infrastructure totalisant une somme de 1,5 milliard.

L’enveloppe du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement fédéral qui comporte une entente bilatérale intégrée (EBI) est de 294 millions.

« Les appels ont pris fin à la fin février, mais l’étude a été plus longue en raison de la pandémie. Mais nous sommes en train de finaliser les projets qui seront retenus », a mentionné la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine en réponse à une question de la députée de Québec Solidaire Christine Labrie. « Nous avons déjà octroyé 2,1 millions pour les projets de 50 000 $ et moins pour augmenter la pratique de l’activité physique. L’octroi pour les autres projets se fera très prochainement, et nous sommes à la recherche de nouvelles sommes pour augmenter l’enveloppe initiale. »

La ministre Charest a aussi confirmé qu’une somme additionnelle de 100 millions a été votée pour les infrastructures sportives dans le milieu scolaire dans le cadre d’un programme différent. « Dans le PAFIRS, il y avait une contrainte qui stipulait que les infrastructures scolaires n’étaient pas admises. On a cherché des sommes supplémentaires pour contourner cette contrainte. À titre d’exemple, on a plusieurs piscines dans les cégeps qui ont été construites à la même époque et qui ont besoin d’améliorations. »

Ententes visées

La ministre Charest a aussi mentionné que l’objectif que toutes les écoles primaires puissent profiter d’une salle de sport ou d’un gymnase allait être raté. « Il y a environ 40 écoles où ça ne sera pas possible pour différentes raisons. C’est toujours une priorité de favoriser la pratique de l’activité physique, et nous allons conclure des ententes avec les municipalités pour offrir le service. »

Questionnée par le député libéral Enrico Ciccone, qui lui faisait part de ses inquiétudes au sujet de l’utilisation accrue des écrans pendant la période de confinement et la baisse de la pratique de l’activité physique, l’ancienne patineuse de vitesse courte piste assure qu’elle partage son point de vue.

« Je partage vos préoccupations concernant la pratique de l’activité physique. Ça demeure préoccupant. On veut pérenniser les milieux sportifs et de loisirs. Instauré l’an dernier, le programme de parascolaire dans les écoles est pertinent et il sera de retour. Le budget nous a permis de rejoindre 54 % des étudiants dans les écoles secondaires, la clientèle la plus touchée. Avec les contraintes sanitaires à la rentrée, l’organisation va être plus compliquée, mais les sommes sont encore là, et on vise de rejoindre 60 %. »