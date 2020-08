BÉLANGER, Gaston



Au centre d'hébergement Saint-Antoine, le 10 août 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gaston Bélanger, retraité de la Ville de Québec, fils de feu dame Cécile Allaire et de feu monsieur Lucien Bélanger. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléances enà compter de 9h30,Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, sa sœur Mildred (feu Robert Bisson). Il était le frère de : feu Pierrette, feu Jacqueline (feu Edouard Cantin), feu Agnès (feu Donat Kirouac), feu Jacques (feu Jacqueline Bédard) et feu Pierre (Jeanne Savard). Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces: François, Nancy et Jasmin Bisson; Johanne, Lyne et Pierre Kirouac, Michel et Jocelyn Bélanger; ses petits- neveux et ses petites-nièces: Olivier et Ariane; Sébastien et Louis-Philippe; Virginie et Raphaël, ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces: Théodore, Adélaïde, Anne, Henri et Arthur ainsi que plusieurs cousins, cousines. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement Saint-Antoine ainsi qu'à l'infirmière Maryse Malouin, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté..