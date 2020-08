Baseball: plus de bruit pour moins de conflits?

Le manque de partisans dans les estrades des stades du baseball majeur fait en sorte que les échanges verbaux et les insultes s’entendent mieux. Plusieurs incidents ont eu lieu en raison des railleries cette saison, et la solution réside peut-être dans l’ajout de bruits artificiels.

Lors d’un match entre les Twins du Minnesota et les Royals de Kansas City, dimanche, le releveur Sergio Romo a été particulièrement vocal sur le banc de son équipe après la victoire de son équipe, lançant des moqueries aux joueurs des Royals.

«Il y a définitivement plus d’échanges verbaux perceptibles quand il n’y a pas d’amateurs dans les estrades, a indiqué au “Minnesota Star-Tribune” le gérant des Twins Rocco Baldelli, mardi. Vous entendez tout. Tous les joueurs de chaque côté, tous les arbitres, tout le monde entend ce qui se dit. Ce n’est pas normal.»

Les athlètes peuvent se permettre de déranger en faisant des bruits. Les artilleurs Rich Hill et Kenta Maeda ont commencé à faire des bruits en lançant la balle et le joueur de deuxième but Luis Arraez s’est plu à crier «Strike!» [Prise] après quelques tirs.

Audio d’arrière-plan

Les ligues majeures ont fourni aux stades des enregistrements des réactions habituelles des partisans lors des matchs. Parfois très bruyants, ces échantillons audio sont parfois joués en arrière-plan seulement, ce qui ne couvre pas les voix des gens sur le terrain.

Baldelli a ainsi proposé que le bruit de foule soit plus important afin d’éviter les échanges désobligeants qui polluent le sport depuis le retour à l’action.

«Je crois que c’est arrivé toute l’année au baseball. Ce n’est la faute de personne, a poursuivi Baldelli. Je dis souvent que l’audio et ce qui se passe dans les matchs ont été amusants, et l’énergie a été bonne dans le stade. Je crois que nous pourrions définitivement éliminer certains de ces échanges.»

Si quelques conversations se sont déroulées sans conséquences apparentes, d’autres ont été un peu plus pimentées. Les bancs se sont vidés lors d’un match entre les Athletics d’Oakland et les Astros de Houston lorsque l’entraîneur des frappeurs Alex Cintron y a été de commentaires désobligeants envers le joueur Ramon Laureano, qui se rendait au premier but après avoir été atteint par un lancer.

Le voltigeur des A’s avait alors tenté d’aller empoigner Cintron, rapidement rejoint par les bancs des deux équipes. Laureano a finalement été suspendu pour quatre parties.