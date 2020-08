Caravane solos: Danse en tête à tête présentée à La Malbaie

Six artistes offriront une série de performances solos en tête à tête, au cours des prochaines semaines, au Centre d’art de Charlevoix. Ils danseront pour un seul spectateur ou devant les membres d’une cellule familiale.

L’événement Caravane solos de la compagnie Daniel Léveillé Danse débute aujourd’hui à La Malbaie. Les danseurs présenteront 90 représentations par semaine, du mercredi au dimanche, entre 13 h et 19 h 30, jusqu’au 6 septembre.

Ils proposeront cinq extraits d’œuvres de huit à treize minutes dans le respect des mesures de distanciation. On retrouvera de la danse contemporaine, de la danse-théâtre, du hip-hop et du Krump dans des chorégraphies de Frédérick Gravel, Étienne Lepage, Daniel Léveillé, Lucy M. May et Sovan Rochon-Prom Tep.

Il s’agira d’extraits des créations Ainsi parlait..., Anima/Darkroom, Solitudes Solo, Some Hope for the Bastards et Un temps pour tout.

Photo David Wong-Light

Des performances qui mettront en vedette 7Starr, Kimberley De Jong, Frédérique Dumas alias Pax, Justin Gionet, Louise Michel Jackson et John Lachlan Stewart.

Les coûts sont de 10 $ pour une performance devant un spectateur et de 15 $ devant une cellule familiale. Il faut réserver sa place à danielleveilledanse.org.