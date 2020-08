[EN DIRECT 18 AOÛT] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 21 912 218

Décès : 774 661

CANADA

Cas : 122 872, 61 206 au Québec

Décès : 9032, 5721 au Québec

Toutes les nouvelles

8h21 | Virus en France: le masque va être « systématisé » en entreprise.

AFP

8h16 | Nouvelle-Zélande: Ardern qualifie de «fausse» la déclaration de Trump sur le virus.

AFP

7h11 | Asie-Pacifique: le coronavirus se propage par les moins de 50 ans.

AFP

Le coronavirus en Asie-Pacifique se propage actuellement par des personnes de moins de cinquante ans qui parfois ne savent pas qu’elles sont contaminées, a indiqué l’OMS mardi, mettant en garde contre une « nouvelle phase » de l’épidémie.

Les personnes asymptomatiques ou n’ayant que de légers symptômes du COVID-19 risquent d’infecter des personnes âgées ou vulnérables, a indiqué le directeur de la région du Pacifique occidental de l’OMS lors d’un point de presse virtuel.

« L’épidémie est en train de changer. Les personnes d’une vingtaine, trentaine et quarantaine d’années sont de plus en plus à l’origine de la menace », a-t-il dit.

« Beaucoup ne savant pas qu’ils sont infectés, n’ayant que de légers symptômes, voire aucun ».

« Nous n’observons pas une simple résurgence. J’y vois un signal que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la pandémie en Asie-Pacifique », a poursuivi M. Kasai.

Deux tiers des infections au Japon concernent des personnes âgées de moins de quarante ans, selon les données de l’OMS sur la phase actuelle de contagion.

C’est également de plus de la moitié des cas aux Philippines et en Australie.

« Nous devons redoubler d’efforts pour empêcher le virus d’atteindre les populations vulnérables », avertit M. Kasai.

Des pays où l’épidémie était maîtrisée comme la Nouvelle-Zélande, le Vietnam et la Corée du Sud ont détecté de nouveaux clusters, ce qui a forcé les gouvernements à imposer à nouveau des mesures de confinement et de distanciation sociale dans les villes.

6h56 | La Corée du Sud renforce les mesures dans la région de Séoul.

AFP

La Corée du Sud a interdit mardi les grands rassemblements et ordonné la fermeture des boîtes de nuit, des musées ainsi que de certains restaurants à Séoul et dans sa région en raison d’une hausse des cas de coronavirus.

La Corée du Sud avait jusqu’ici réussi à juguler l’épidémie grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées.

De nouveaux foyers d’infection sont récemment apparus, la plupart liés à des communautés religieuses.

Le pays a fait état mardi de 246 nouveaux cas de COVID-19, portant le bilan national depuis le début de l’épidémie en février à 15 761 personnes porteuses du virus.

Il s’agit du cinquième jour consécutif où le nombre de contaminations a dépassé la centaine, après plusieurs semaines où les chiffres ont fluctué entre une trentaine et une quarantaine.

Le Premier ministre Chung Sye-kyun a déclaré que douze catégories d’entreprises considérées à risque élevé, notamment les boîtes de nuit, les bars à karaoké et les restaurants proposant des buffets devront fermer à compter de mercredi à Séoul, Incheon et dans la province voisine de Gyeonggi.

Les établissements publics, comme les musées, de cette vaste zone qui représente la moitié de la population du pays, devront fermer leurs portes.

Les rassemblements de plus de 50 personnes dans un espace clos sont interdits tout comme ceux réunissant plus de 100 personnes à l’extérieur.

6h34 | Victimes du coronavirus, les magasins Marks and Spencer suppriment 7000 emplois.

La chaîne de magasins Marks and Spencer va supprimer 7000 emplois en raison d'une baisse de fréquentation et de l'impact de la pandémie qui fait des dégâts considérables dans les commerces au Royaume-Uni.

4h38 | Italie: les directeurs refusent la responsabilité pénale en cas de contagion.

AFP

Les proviseurs italiens, déjà inquiets des conditions de la rentrée scolaire prévue le 14 septembre, exigent que leur responsabilité pénale ne soit pas engagée en cas de contagion par le covid-19 dans leur établissement, ont rapporté mardi les médias italiens.

« Il est urgent que le gouvernement insère dans un de ses prochains décrets un article révisant la possibilité de poursuivre les directeurs lors d’un éventuel cas de COVID dans un établissement », explique le président de l’Association nationale des proviseurs, Antonello Giannelli, cité par le quotidien Il Corriere della Sera.

« Si les proviseurs mettent en œuvre le protocole sanitaire, on ne doit pas les accuser de quoi que ce soit », justifie-t-il.

Selon les directives actuelles, chaque établissement doit disposer d’une salle permettant d’isoler immédiatement les cas suspects, mais le proviseur n’a pas la faculté de décider de la fermeture éventuelle de son établissement. « La décision revient » aux autorités sanitaires locales, précise M. Giannelli.

En vue de la rentrée des classes, tous les établissements doivent assurer une distanciation d’au moins un mètre entre les élèves, mais « si on ne nous livre pas les pupitres individuels, il est évident que la distanciation ne peut être assurée ». Or, la livraison de ces pupitres doit s’étendre jusqu’à octobre, ce qui contraindrait d’ici là les élèves à porter le masque toute la journée.

« Prédisposer les classes de manière à ce que les élèves soient assis à un mètre de distance, ça va, mais réussir à garantir qu’ils portent le masque toute la journée... Déjà que c’est difficile pour nous, imaginez un peu pour les plus petits! » s’insurge M. Giannelli.

2h26 | Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, a été contaminé au coronavirus, a annoncé mardi le premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine.