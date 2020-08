Encore des nouvelles encourageantes pour Pastrnak

Plus la série entre les Hurricanes de la Caroline et les Bruins de Boston avance, plus les chances de voir l’attaquant David Pastrnak rejoindre ses compagnons de trio, Brad Marchand et Patrice Bergeron, sont grandes.

Le Tchèque était sur la glace pour l’entraînement de son équipe, mardi.

«L’autre jour, nous pensions avoir une mince chance [de le voir jouer], a raconté l’entraîneur-chef des Bruins Bruce Cassidy au site NHL.com après l’entraînement des siens. Maintenant, elles sont plus grandes.»

En avance 3 à 1 dans leur série, la formation du Massachusetts aura l’occasion d’en finir avec ses rivaux, mercredi. Une aussi grande avance signifie toutefois que les «Oursons» ne prendront aucune chance dans le cas de leur meilleur franc-tireur en saison régulière.

«Nous allons devoir prendre une décision en matinée, a ajouté Cassidy. Si nous sentons qu’il est à 100%, qu’il n’y a aucun risque d’aggraver la blessure, il sera dans la formation.»

La nature de la blessure du numéro 88 est inconnue en raison de la politique de confidentialité médicale instaurée par la Ligue nationale de hockey.