ROUSSEL, Roberto



À Québec, le 8 août 2020, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Roberto Roussel. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 20 août 2020 de 11h à 13h20.et de là au Columbarium F-X. Bouchard inc.Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Julie Girard; ses enfants : Laurence (Alexandre Tremblay), Maude, Mathias et Marika; ses frères et ses belles-sœurs: Stéphane (Brigitte Barnabé), Jean-François (Marie-Josée Dubé) ; son filleul Maxime Roussel et sa filleule Léa Watson; les membres de la famille Girard ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en ligne à Deuil-Jeunesse, 8007, boul. Mathieu, Québec QC G1G 3M1 418-624-3666 www.deuil-jeunesse.com