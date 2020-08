La SAQ maintient ses bonis

Peu importe les résultats financiers de cette année, il n’y aura pas de versement de bonis à Loto-Québec et à Hydro-Québec pour les cadres. Seule la Société des alcools du Québec (SAQ) refuse toujours de mettre sur pause ses primes.

Hier, la présidente de la SAQ, Catherine Dagenais, a répondu aux nombreuses questions des partis d’opposition du Québec en commission des finances publiques à l’Assemblée nationale.

La grande patronne a entre autres confirmé que le conseil d’administration de la société d’État maintenait, pour le moment, le versement des primes de performance en fonction des résultats de l’année financière en cours.

Ces montants, s’il y en a, seront versés l’année prochaine. En avril, la SAQ avait toutefois annoncé le gel des salaires de ses dirigeants pour 2020-2021.

Pour leur boulot au cours de l’exercice financier 2019-2020, 1879 employés et cadres à la SAQ se sont partagé 9,88 millions $. De ce montant, 7,63 millions $ seront versés en septembre aux dirigeants et personnel non syndiqué.

Québec Solidaire et le Parti québécois ont questionné, hier, le ministre des Finances, Eric Girard, sur les positions aléatoires dans les sociétés d’État concernant la rémunération variable. Ils ont rappelé que la SAQ n’a pas eu à fermer ses portes puisqu’elle était jugée comme un service essentiel.

« Pour l’année en cours, la rémunération variable est par définition variable. Si les résultats ne sont pas bons, cela va affecter significativement la rémunération », a répondu M. Girard, ajoutant que la SAQ a notamment vu ses résultats affectés négativement par la fermeture des restaurants.

À la Société québécoise du cannabis, le modèle salarial ne comprend pas le versement de bonis aux employés.

Du côté de Loto-Québec et d’Hydro-Québec, les deux directions ont annoncé, au cours des derniers mois, qu’elles annulaient les primes en 2020-2021 pour les cadres et le personnel non syndiqué en raison des impacts de la COVID-19.

« On dit que la modération a bien meilleur goût. Cela vaut aussi pour les bonis ! », a lancé à la patronne de la SAQ et au gouvernement, avec une pointe d’humour, le député de Québec solidaire, Vincent Marissal.

Négociation individuelle

Par ailleurs, dimanche dernier, la SAQ a augmenté le prix de 3400 produits, dont 1828 produits courants, dans ses magasins et sur son site Web. Notons que le prix de 353 produits a aussi été revu à la baisse.

Mme Dagenais a assuré que son organisation négociait individuellement chaque demande des fournisseurs concernant une hausse de tarif.