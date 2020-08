Le gâteau ne lève plus

TORONTO | Kirk Muller ne ferait sûrement pas long feu à l’émission Les chefs ! En quête d’une solution pour stimuler son attaque, il a sorti le bon vieux blender. Même s’il a tenté pratiquement toutes les combinaisons imaginables, le résultat a été le même que dimanche : un gros zéro.

• À lire aussi: Une attaque sans vie

• À lire aussi: Le mur défensif

« En début de match, nous n’avions aucun momentum. Je voulais qu’on génère plus de vitesse en zone neutre et qu’on envoie plus de rondelles au filet. C’est la raison pour laquelle j’ai essayé différentes combinaisons. Je voulais voir s’il était possible de trouver des affinités entre certains joueurs », a expliqué l’entraîneur-chef par intérim.

On ne pourra pas reprocher à Muller de ne pas essayer. Toutefois, c’est un peu tard pour tenter des expériences.

« C’est ce qui arrive quand tu essaies de créer de l’attaque. Tu tentes différentes combinaisons », a indiqué Tomas Tatar, utilisé en compagnie de Phillip Danault et d’Artturi Lehkonen pendant la troisième période.

« On doit juste trouver le filet. Il faut seulement marquer un but et tout le monde deviendra plus calme. »

Évidemment, ce serait plus facile en décochant des tirs au filet. Tatar n’en compte que trois dans cette série, tous réussis lors du deuxième match.

Pas le droit à l’erreur

Par ailleurs, Carey Price a beau présenter une moyenne de 1,27 et un taux d’arrêts de ,951 depuis le début de cette confrontation contre les Flyers, il n’a pas le droit à l’erreur.

Le but qu’il a accordé à Philippe Myers en deuxième période, après avoir fait partiellement l’arrêt, a semblé couper les reins de ses coéquipiers.

« Carey a été solide [depuis le début de la série], et tu dois marquer pour espérer gagner des matchs. Mais c’est un but qui a fait mal, a reconnu Muller. C’est le genre de chance qu’on aurait besoin de notre côté. Cependant, pour les avoir, il faut les créer. »

Le dos au mur

Résultat des courses : le Canadien jouera sa saison ce soir. Un autre revers et il sera évincé de la bulle torontoise.

« On a le dos au mur. On rejoue dans 24 heures, on a la chance de revenir dans la série », a indiqué Shea Weber, qui a passé 24 min 54 s sur la surface de jeu.

« Il faudra corriger des choses ce soir [mardi] et jouer notre meilleur match [aujourd’hui]. »

« On doit oublier les deux derniers matchs et pousser le plus fort qu’on peut. On n’a pas le choix. On gagne ou on rentre à la maison », a lancé Danault.