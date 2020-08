Les Capitals se gardent en vie face aux Islanders

Les Capitals de Washington semblaient être prêts à quitter la «bulle» de Toronto, mardi, mais ils ont été en mesure de combler un déficit de deux buts pour préserver une mince lueur d’espoir, l’emportant 3 à 2 contre les Islanders de New York.

Les Capitals ont encore une grosse pente à remonter, eux qui tirent de l’arrière 3 à 1 dans leur série.

Les Islanders semblaient être pressés d’éliminer les champions de la coupe Stanley en 2018. Dès la quatrième minute du match, Jean-Gabriel Pageau a mis les «Isles» aux commandes grâce à sa quatrième réussite des séries éliminatoires. Mathew Barzal en a ajouté avant la moitié de la première période.

Les Capitals ont répliqué en moins de deux minutes au second engagement. Evgeny Kuznetsov a déjoué le gardien Semyon Varlamov, puis Alex Ovechkin a fait de même, lors d’un avantage numérique.

Le franc-tireur russe ne voulait vraiment pas retourner à la maison et il s’est assuré de le faire savoir en inscrivant le but gagnant, sa deuxième réussite du match, un peu plus de trois minutes après le début du dernier tiers.

Mis à part les deux buts en début de match, Braden Holtby a été excellent devant la cage des siens, repoussant 24 des 26 tirs dirigés vers lui. Son vis-à-vis, Varlamov, a réussi 26 arrêts.

Si les Capitals souhaitent rester encore un peu dans la «bulle», ils devront obtenir une deuxième victoire consécutive, jeudi.