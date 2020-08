Les diffuseurs ont-ils des couilles ?

Dans la pénible affaire Maripier Morin, nos diffuseurs ont très vite plié l’échine. Quant aux commanditaires, ils se sont comportés en pleutres.

L’à-plat-ventrisme des uns et des autres est loin d’être de bon augure pour la liberté de presse et la liberté en général. Il met en péril l’indépendance que doit avoir un média d’information, surtout lorsqu’il est aussi influent et important que la télévision.

Dans l’affaire Morin, une histoire anecdotique et bien insignifiante si ça se trouve, les diffuseurs, y compris Radio-Canada, ont eu peur de leur ombre. À TVA, on a d’abord tabletté La faille, la spectaculaire série policière de Patrice Sauvé. À la SRC, on a voulu oblitérer les quelques images de Maripier qui apparaissaient dans un « best of » de Prière de ne pas envoyer de fleurs, la série animée par Patrice Lécuyer.

Heureusement que l’Union des artistes et la Société des auteurs sont montées au créneau. TVA est revenue sur sa décision et la plupart des émissions dans lesquelles apparaît Maripier, « la pestiférée », auraient passé au hachoir, sans aucun égard pour ceux qui y avaient travaillé et sans aucun égard pour les téléspectateurs.

ON CÈDE À LA PREMIÈRE DOLÉANCE

L’affaire Morin est symptomatique de l’attitude actuelle des diffuseurs et des commanditaires. Ils sont prêts à tout lâcher à la moindre allégation ou à la première doléance de n’importe quel groupe de pression. Quel qu’en soit le coût ou quelles que soient les conséquences. Pas un jour ne se passe sans qu’un diffuseur ne s’interroge sur la réaction de tel ou tel groupe de pression. Et il y en a des dizaines qui défendent toutes les causes imaginables.

En France, le 5 août dernier, un collectif de néo-féministes a déposé une plainte en bonne et due forme contre France Télévisions. Le collectif s’en prend en justice aux chaînes publiques du groupe qu’il accuse, entre autres outrances, de faire la « promotion » des mères porteuses.

Le collectif poursuit France 2 pour avoir diffusé plus d’une fois les documentaires Deux hommes et un couffin et Les enfants ont la parole. Le premier traite de la gestation pour autrui (GPA) et de procréation médicalement assistée (PMA). C’est ce type de procréation que Julie Snyder avait défendu avec succès auprès des autorités du ministère de la Santé du Québec il y a quelques années.

Pendant douze mois, une équipe de France 2 a filmé Christophe et Bruno, un couple gai ayant eu recours à la GPA en Californie. De plus, le collectif blâme France 3 d’avoir mis en scène une situation semblable dans son très populaire feuilleton quotidien Plus belle la vie. On ne veut pas seulement censurer les documentaires et les émissions d’affaires publiques, mais aussi les séries de fiction.

Selon la plupart des juristes français, la plainte de ces féministes a peu de chance d’avoir gain de cause en Cour. Mais qu’on puisse en arriver à poursuivre des chaînes de télévision en justice pour du contenu si peu discutable est loin d’être rassurant.

L’ART D’ACCUSER RÉCEPTION

Michel Dumont, qui vient de mourir, n’était pas qu’un bon acteur, c’était aussi un gentilhomme. Directeur artistique du Théâtre Jean Duceppe, il accusait réception de chaque projet qu’on lui envoyait. Cette politesse semble évidente, mais tous les auteurs savent que la plupart des directeurs de théâtre, comme presque tous les producteurs de cinéma ou de télé, ne se donnent même pas cette peine.

Merde pour ton tout dernier acte, Michel !