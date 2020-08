Les Lorettains seront bel et bien appelés aux urnes le 4 octobre prochain

Les trois élus de L’Ancienne-Lorette qui espéraient obtenir l’annulation de l’élection partielle coûteuse à la mairie, décrétée par l’État le 4 octobre prochain, se sont finalement résignés mardi.

La mairesse par intérim, Sylvie Papillon, avait convié les autres membres du conseil à une assemblée extraordinaire mardi après-midi pour discuter de la possibilité d’envoyer une lettre à la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, afin de réclamer l’annulation de ce scrutin partiel, à 13 mois d’une élection générale.

Mme Papillon, ainsi que la conseillère Sylvie Falardeau et le conseiller André Laliberté estimaient qu’une telle demande était légitime afin d’éviter une dépense de plus de 100 000 $, en temps de pandémie, alors qu’un nouveau maire ou une nouvelle mairesse devait de toute façon être élu(e) le 7 novembre 2021 pour succéder à Émile Loranger, décédé subitement le 2 avril dernier.

Rappelons que des dizaines d’élections partielles, prévues dans les derniers mois, avaient été reportées en raison du contexte sanitaire. Le 6 août dernier, la ministre Laforest a cependant autorisé à nouveau les scrutins partiels et décrété la date du 4 octobre pour les élections dans les villes où le poste de maire est vacant.

Les élus municipaux n’ont donc pas le choix de tenir le scrutin mais Mme Papillon espérait néanmoins tenter de convaincre la ministre de faire marche arrière et d’accorder une exemption à L’Ancienne-Lorette.

Dénonçant des coûts «exorbitants» pour les contribuables lorettains, celle qui a pris le relais d’Émile Loranger au pied levé, à la suite de son décès, a assuré que la bonne gestion des deniers publics était sa seule et unique motivation.

«La Ville roule quand même assez bien, les dossiers avancent, il n’y a pas de problèmes à l’interne, tout est correct. Est-ce qu’on a 100 000 $ et plus à dépenser pour un délai de 13 mois ? Si on était en novembre 2020, il n’y aurait pas cette question-là et on n’aurait pas à dépenser cette somme-là parce qu’on serait à l’intérieur du 12 mois», a-t-elle fait valoir.

Malaise et potentiel conflit d’intérêts

Le conseiller indépendant Gaétan Pageau, qui dit être en réflexion à propos d’une éventuelle candidature à la mairie, a exprimé son malaise par rapport à la démarche, invitant plutôt les citoyens à se faire entendre auprès de la ministre s’ils souhaitent reporter l’élection.

Il s’est par ailleurs abstenu de voter, à l’instar de Mme Papillon, de Charles Guérard et Josée Ossio, ce qui a automatiquement provoqué le rejet de la résolution, faute de quorum.

«Que ça vienne du conseil municipal, moi, ça me met mal à l’aise sur la création d’une potentielle situation de conflit d’intérêts, de poursuite, de plainte à la Commission municipale; on a déjà joué dans ce film-là», a exprimé M. Pageau.

Mme Papillon a confirmé, quant à elle, qu’elle ne se présenterait «jamais» à la mairie. À moins d’un revirement inattendu ou de nouvelles règles de confinement qui empêcheraient la tenue de l’élection, les Lorettains seront donc bel et bien appelés aux urnes le 4 octobre prochain pour élire celui ou celle qui succédera à Émile Loranger.