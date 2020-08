Lévis: 18 mois d’emprisonnement pour un vol qualifié

Un jeune homme de Lévis qui a atteint sa majorité il y a quelques mois à peine a écopé, mardi, d’une peine significative de 18 mois pour avoir commis un vol qualifié à Lévis en juillet dernier.

Le 5 juillet, au petit matin, Alexandre Mikyan Fortin s’est présenté avec deux complices au dépanneur Shell situé sur la route Lagueux à Lévis.

Après quelques minutes de repérage et après avoir attendu qu’un client quitte l’établissement, le jeune homme et l’un de ses comparses sont entrés dans le dépanneur pour y dérober, à la pointe d’une fausse arme à feu de type pistolet, le contenu de la caisse et différents articles.

«L’accusé était le leader du vol, et c’est lui qui a brandi l’arme à feu et sauté par-dessus le comptoir pour prendre le contenu de la caisse et se rendre au coffre fort pour y dérober l’argent», a résumé à la cour le poursuivant Me Simon-Pierre Lavoie.

Au total, 1415$ en argent, alcool, cigarettes et chocolats ont été volés. Le commis s’est aussi vu délester de son portefeuille et de son cellulaire.

À la suite du vol, les policiers du service de police de la Ville de Lévis ont été appelés et, après avoir effectué un ratissage, ils ont trouvé le conducteur qui attendait les deux jeunes hommes et qui a dénoncé Fortin.

Mauvaise passe

«Ce que j’ai fait, c’était violent et, après l’avoir fait, j’en ai parlé avec des proches et je me sentais mal, mais je ne suis pas une personne violente, je suis juste dans une mauvaise passe», a dit le jeune homme, lorsqu’invité à prendre la parole avant que la juge n’entérine la suggestion commune faite par la poursuite et l’avocat de la défense, Me Eliot Girard Tremblay.

«Mon client n’est pas sur le droit chemin pour l’instant. Il consomme de la cocaïne et du MDMA, mais il désire s’en sortir. Vous devez également savoir qu’il a été exposé à certains sévices et à un mode de vie particulier durant sa jeunesse, ce qui a laissé des traces permanentes au niveau de son évolution», a ajouté l’avocat.

En plus de l’accusation de vol qualifié, Fortin a plaidé coupable à plusieurs non-respects de conditions. Au sortir de détention, il devra respecter une période de probation de 36 mois assortie d’un suivi de 24 mois.