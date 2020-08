Intensité des joueurs: Roy a hâte de voir l'impact des matchs à huis clos

Patrick Roy carburait à l’énergie de la foule lorsqu’il chaussait ses jambières de gardien de but. Devant ses partisans ou ceux des équipes adverses, l’atmosphère qui régnait dans un amphithéâtre pouvait souvent lui être salutaire.

Depuis qu’il se glisse derrière le banc dans la peau de l’entraîneur-chef, que ce soit tantôt avec les Remparts de Québec, tantôt avec l’Avalanche du Colorado, Roy a également toujours apprécié le soutien inconditionnel des amateurs en situation de match.

Or, c’est sans spectateurs que la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et ses Remparts amorceront la prochaine saison au début du mois d’octobre en raison de la pandémie de COVID-19. Les fans devront se rabattre sur la webdiffusion, la télévision et les médias pour suivre leur équipe favorite. Une situation intrigante pour le membre du Temple de la renommée.

«Il y a des joueurs qui carburent à l’intensité et à l’énergie que procurent les partisans, d’autres pour qui c’est l’inverse. Je suis convaincu que ça aura un effet sur certains joueurs, a observé Roy en visioconférence, mardi matin

«Quand je jouais, j’aimais l’ambiance des partisans et quand c’était bruyant dans l’amphithéâtre, que ce soit pour nous ou contre nous, c’était une source de motivation et ça nous permettrait de nous surpasser. C’est malheureux pour tout le monde, car ça change beaucoup les choses. Mais c’est ça, la vie. Il faut trouver une manière de s’adapter à cette situation.»

Un style différent?

Si Roy n’est pas du style à rester les bras croisés pendant les matchs, le grand patron des opérations hockey des Remparts se demande bien la manière avec laquelle il dirigera la circulation dans cet environnement particulier.

«Je suis curieux de voir comment ça va se passer dans les premiers matchs et ce sera plus facile de répondre avec le temps, a-t-il répondu [...] J’aime penser quand on agit d’une façon, ça va continuer de la même façon. L’énergie va demeurer la même, et ce, même s’il va manquer quelque chose.»

Quoiqu’il en soit, même s’il préférerait voir les amateurs se présenter en masse dans les amphithéâtres du circuit Courteau, Roy est ravi que le hockey junior redémarre. Les équipes amorceront leur camp le 30 août avec 34 joueurs. À Québec, les premiers entraînements sur glace auront lieu le lendemain. Il ne craint pas une perte d’intérêt de la part des fans aux quatre coins de la LHJMQ.

«J’ai l’impression l’inverse va se produire, a affirmé l’ancien gardien, persuadé que les joueurs afficheront une grande discipline à l’extérieur de l’aréna pour éviter des éclosions.

«Si on avait fermé pour une longue période, on aurait peut-être été oublié [...] Il y aura période creuse pour le hockey [avant la fin de la LNH en octobre]. Avant la prochaine saison du hockey, ça va permettre d’avoir une bonne visibilité.»

Finances

Jadis copropriétaire des Remparts, qui appartiennent au groupe Québecor depuis 2014, Roy est par ailleurs bien placé pour parler des impacts financiers qu’aura une saison à huis clos alors que les clubs tirent la majorité de leurs revenus à la billeterie en temps normal.

«Espérons qu’en deuxième moitié de saison, les choses pourront changer au niveau du coronavirus et ça permettra d’avoir plus de gens dans les amphithéâtres pour assister aux matchs en sécurité. Cela dit, les équipes auront besoin d’un coup de main du gouvernement ou d’ailleurs.»

Patrick Roy aurait agi différemment de Rask

AFP

La vie dans les villes-bulles de la LNH impose d’importants sacrifices personnels aux hockeyeurs. On en a eu un bel exemple lorsque le gardien des Bruins, Tuukka Rask, a décidé de rejoindre les siens il y a quelques jours. Pour Patrick Roy, cette décision n’a probablement pas dû faire l’unanimité dans le vestiaire des finalistes de la Coupe Stanley.

Gagnant de quatre coupes Stanley, Roy aurait senti qu’il trahi ses coéquipiers en cédant son poste à un moment aussi névralgique des séries éliminatoires.

«Ce n’est pas le genre de [chose] que j’aurais faite. J’aurais eu l’impression de laisser tomber mes coéquipiers. Ça ne fait pas partie de ma culture. Tout le monde a une culture différente et [Rask] a choisi de retourner à la maison, a commenté l’ancien gardien étoile du Canadien et de l’Avalanche du Colorado, mardi, en marge d’une visioconférence sur le retour au jeu de la LHJMQ.

«Je suis convaincu que les joueurs des Bruins vont toujours dire qu’ils supportent sa décision, mais il y a un côté caché derrière toi [où] t’as l’impression que le joueur laisse tomber l’équipe.»

Rappelons que la femme du portier finlandais a donné naissance à un troisième enfant au printemps. Ils étaient déjà parents de deux jeunes filles. Selon l’animateur des matchs des Bruins à la télévision locale, Rask aurait quitté la bulle en raison d’une urgence familiale.

Roy avoue qu’il aurait été curieux de vivre ce tournoi éliminatoire dans un aréna vide.

«J’aurais eu besoin d’une période d’adaptation, a-t-il reconnu. C’est bon que les joueurs aillent eu des matchs hors-concours pour s’habituer à ça. Cela dit, sur la patinoire, l’enjeu, c’est la coupe Stanley et c’est l’objectif ultime. Le contexte est un peu bizarre, mais ce sont des sacrifices à faire pour gagner.»

Joueurs européens

Par ailleurs, la LHJMQ et la Ligue canadienne poursuivent leurs discussions avec le gouvernement fédéral afin que les patineurs européens soient autorisés à entrer au pays pour rejoindre leur équipe. Chez les Remparts, les Finlandais Viljami Marjala (att) et Aapo Siivonen (def) ont obtenu leur libération respective et n’attendent que le feu vert d’Ottawa.

L’équipe disputera un premier match préparatoire le 1er septembre contre Rimouski au Centre Vidéotron, à 15 h.