Pourquoi protéger la planète quand tout le monde s’en moque?

J’ai passé ma vie active dans l’enseignement et j’ai toujours aimé ma profession. En même temps, j’ai toujours milité pour protéger mon environnement. Je trouvais que ça faisait partie de mes devoirs de citoyenne. Dès 1989, j’ai adhéré au mouvement Greenpeace, et à partir de 1995, je suis devenue une fidèle adepte du recyclage du carton, du papier, du verre et du plastique. C’est devenu ma religion.

Je me sentais imbue de la mission de garder ma ville et ma province en santé. Mais je déchante depuis, année après année. Désormais, le Québec n’est plus que le lieu où j’habite, tant ses citoyens me désolent à cause de leur peu d’intérêt pour la protection de nos richesses naturelles. Que va-t-on léguer à nos générations futures ? Probablement une poubelle à ciel ouvert. Ça me donne envie d’arrêter de me forcer.

Une citoyenne désabusée

Ça n’existe pas des batailles qui se gagnent sans luttes acharnées. Elles risquent encore moins de se gagner quand les soldats de la première heure démissionnent en cours de route, comme vous semblez vouloir le faire. Si l’avenir des générations qui nous suivent vous importe, vous avez le devoir de poursuivre le combat.