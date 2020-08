Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 19 août:

«Steve Jobs»

Dans ce drame biographique basé sur la vie du cofondateur d’Apple, Michael Fassbender (Steve Jobs) et Kate Winslet (Joanna Hoffman) livrent de solides prestations nommées aux Oscars. On les suit alors que la célèbre compagnie s’apprête à dévoiler trois produits technologiques révolutionnaires, dont l’incontournable iMac lancé en 1998.

Mercredi, 9 h 29, TVA.

«Chanel, l’insoumise»

Avant de devenir la célèbre créatrice de mode dont le nom est connu mondialement, Coco Chanel, née à la fin des années 1800, a vécu au sein d’une famille très modeste. Comment cette Française a-t-elle réussi à atteindre une renommée planétaire? Ce documentaire se penche sur la question.

Mercredi, 19 h, TV5.

«Les rénos d’Hugo»

Alors que les Canadiens de Montréal bataillent pour rester dans la course aux séries éliminatoires, Hugo Girard et Kevin Bruneau se rendent chez des passionnés de hockey. Avec entrain, le duo va transformer le garage de Yannick et Geneviève en véritable salle de jeu où les enfants auront même accès à des vestiaires.

Mercredi, 19 h 30, TVA.

«Fin de mois»

Pour une deuxième saison, Jean-Marie Lapointe plonge dans le quotidien de familles québécoises en situation de pauvreté. Il se penche sur leurs enjeux et leur réalité difficile, où il faut apprendre à vivre au présent en se débrouillant et en conservant l’espoir de jours meilleurs.

Mercredi, 20 h, MOI ET CIE.

«Libertad»

Le comédien et mannequin Francisco Randez commence la réalisation de son rêve: construire et ouvrir les portes d’un complexe de villégiature au Salvador, ce petit pays d’Amérique centrale. Il arrive sur place avec un projet fort original, bien dessiné dans sa tête: bâtir un endroit qui ravira les passionnés de surf et d’arts martiaux.

Mercredi, 20 h, Évasion.

«Bonsoir bonsoir!»

Pour l’avant-dernier rendez-vous de sa semaine, Jean-Philippe Wauthier s'entretient avec les chanteurs Jean-François Breau et Bruno Pelletier, l’illustratrice Catherine Martial ainsi que Monique Jérôme Forget, présidente du CA du Musée McCord Stewart. L’humoriste Sam Breton est le collaborateur de la soirée.

Mercredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Vol sous haute pression»

Le temps de ce suspense à bord d’un avion, la Canadienne Rachel McAdams est prise en otage par Cillian Murphy, son voisin de siège. L’homme lui fait vivre un véritable cauchemar après l’avoir choisie pour participer à un attentat contre un politicien. Elle n’a pas le choix, car la vie de son père est en jeu.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.