Requiem pour Les Francs-tireurs

Après 23 ans en ondes – un exploit en soi –, l’émission Les Francs-tireurs tirera son ultime révérence irrévérencieuse en décembre. Télé-Québec en a décidé ainsi pour cause de nouvelle « stratégie globale de programmation ».

En plus de Laurent Saulnier et Patrick Lagacé, le principal comparse de Richard Martineau en coanimation demeure Benoît Dutrizac. Audacieuse par excellence, on l’a souvent décrite comme une émission de « débats » alors qu’heureusement, elle ne l’est pas vraiment.

Je dis heureusement, parce qu’en termes télévisuels, à de rares exceptions près, le « débat » est réduit à un spectacle opposant deux monologues tranchés parallèles. C’est l’antithèse de la réflexion, de la discussion et de l’esprit critique.

C’est un choc des idées dont émerge non pas la lumière, mais le choc pour le choc. Comme deux gladiateurs devant César, le débat télévisé cherche à divertir avant tout.

Tenir tête

Loin du débat-spectacle, avec ses entrevues longues et fouillées, Les Francs-tireurs offre au contraire un lieu de réflexion. Les échanges sont fascinants de franchise et parfois épicés de désaccords bien sentis de ses animateurs avec telle ou tel invité.

Or, dans le créneau « émissions culturelles », peu à peu, cette formule est devenue un crime de lèse-cotes d’écoute. Bravo à Télé-Québec d’avoir tenu tête aussi longtemps.

La formule des Francs-tireurs est également victime de l’ultra polarisation ambiante, décuplée par l’« effet miroir » des médias sociaux. Du moment où l’on cherche constamment le reflet parfait de sa propre position, toute nuance ou remise en question est nécessairement évacuée.

Ce n’est pas un hasard si le « complotisme » foisonne autant. De plus en plus, les grandes questions de société se résument en effet à une guéguerre de mots et de clans – les « pour » et les « contre ». Les autres sont ignorés. Les invectives lancées dans l’anonymat à l’autre « camp » s’invitant à l’avenant.

Merci. Vraiment. Beaucoup.

La tendance est mondiale. Au Québec, avec l’enterrement de la question nationale après des décennies d’effervescence politique et intellectuelle, on y a basculé, nous aussi.

Premier indice : la grève étudiante de 2012. Il devint vite impossible de discuter d’éducation sans tomber ou se faire précipiter dans le clan des « pour » ou des « contre ». Ici comme ailleurs, c’est le triomphe du wedge politics – la politique de polarisation.

Ce mouvement de bascule s’est confirmé en 2013 avec la charte des valeurs du gouvernement Marois. Impossible, là encore, d’approfondir le sujet complexe de la laïcité. Il fallait absolument être identifié comme « pro » ou « anti » signes religieux. Un aspect pourtant limité d’une large question.

Comme punition, toute personne osant une vision plus analytique et nuancée se voyait traiter de multiculturaliste, trudeauiste ou collabo du fédéral. Le désaccord ne suffit plus. Il faut aussi dénigrer.

Dans ce climat où le « bien » des uns devient le « mal » des autres, les jours d’une émission comme Les Francs-tireurs étaient de toute évidence comptés.

Sa mission est de divertir, c’est sûr, mais elle la porte en présentant les faits et des perspectives diverses les éclairant le mieux possible pour son public.

En cela, Les Francs-tireurs a su éviter le piège du mauvais western opposant les « bons » cowboys aux « méchants » qu’on doit botter hors du village avant le coucher du soleil.

Merci. Vraiment. Beaucoup.