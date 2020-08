Salut, Richard

Richard Pichette (photo) celui qui a inspiré la naissance de l’entreprise de nettoyage Qualinet en 1986 est décédé le 11 août dernier à l’âge de 68 ans. Éric Pichette, fondateur du Groupe Qualinet en 1994, et toute la famille vous accueilleront demain, le 19 août, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h au centre commémoratif Wilbrod Robert, 738, avenue Royale, à Québec (Beauport). Les funérailles seront célébrées le lendemain (20 août) à 10 h en l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, 158, rue Bertrand, Québec (arr. Beauport). Toutefois, considérant les règles de distanciation sociale en vigueur, un maximum de 100 personnes pourra assister à la cérémonie. Nous vous recommandons donc de demander une place à l’avance. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un message avec votre nom, téléphone et courriel à l’adresse funerailles@richardpichette.ca. Les 100 premières demandes reçues, après celles de la famille immédiate, seront accordées. Pour toutes ces personnes, il est suggéré d’arriver un peu à l’avance afin de permettre au personnel de l’église de vous assigner une place.

Centenaire

Photo courtoisie

Madame Antonia Roger-Croteau (photo) a 100 ans aujourd’hui. Née le 18 août 1920 à St-Apollinaire, Antonia séjourne à La Villa Laurence, résidence pour personnes âgées, de Laurier-Station. Ses 6 enfants, 9 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants m’indiquent que la jeunesse de son cœur efface presque tous les signes de la vieillesse. Elle possède toujours une mémoire phénoménale, elle aime bien jouer aux cartes, au bingo et jaser avec les personnes qui l’entourent. Mère au foyer, elle a fait partie de la chorale de la paroisse de Saint-Apollinaire pendant une trentaine d’années en chantant à différents endroits. Elle s’est aussi impliquée par son bénévolat au comptoir de l’Entraide, préparation des repas pour les familles endeuillées. Joyeux centenaire, ma chère Antonia.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Réjean Leclerc et Claire Genois (photo) ont célébré, lors d’un pique-nique familial le 20 juin dernier, leur 50e anniversaire de mariage. Le couple qui habite toujours la maison qu’ils ont construite en 1978 à Saint-Basile (Portneuf) s’était en effet marié le 20 juin 1970 à l’église de Saint-Léonard-de-Portneuf. Réjean, électricien de carrière, a travaillé pour plusieurs entrepreneurs au cours de sa vie active tout en étant copropriétaire de la Brasserie La Jasette à Pont-Rouge, pendant 20 ans, pendant que Claire (excellente cuisinière) s’occupait à la maison de leurs deux filles (Sonia et Valérie). M. Leclerc fut aussi très actif au sein de sa communauté en fondant le District 7161 des Chevaliers de Colomb de Saint-Basile et en s’impliquant au sein de l’Association des hôteliers de Portneuf, entre autres. Le couple a 4 petits-enfants (3 garçons et une fille). Félicitations à vous deux.

Anniversaires

Photo courtoisie

Magalie Lépine-Blondeau (photo) actrice et animatrice québécoise (District 31), 38 ans... Jenna Dubé, Conseillère en communication, relations publiques, Office du tourisme de Québec, 33 ans... Guillaume Champoux, comédien québécois (Olivier Tardif, dans O’), 39 ans... René Marchand, du Groupe Marchand-Giguère--- lunetterie optométrie (Groupe Visique) ... Mika, chanteur britannique, 37 ans... Laurence Jalbert, chanteuse québécoise, 61 ans... Madeleine Stowe, actrice américaine, 62 ans... Carole Bouquet, actrice française, 63 ans... Robert Redford, acteur et réalisateur américain, 84 ans... Hugues Aufray, chanteur français, 91 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 août 2018. Kofi Annan (photo), 80 ans, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la paix... 2016. Robert Ménard, 82 ans, policier montréalais qu’on surnommait Shotgun et Crazy Bob... 2015. Bud Yorkin, 89 ans, producteur de cinéma et scénariste américain... 2014. James Jeffords, 80 ans, homme politique américain... 2013. Jean Kahn, 84 ans, avocat et directeur de société français, président du CRIF (1989-1995)... 2012. Scott McKenzie, 73 ans, chanteur américain... 2007. Michel Caron, 62 ans, ancien membre du groupe Les Classels... 2006. Fernand Gignac, 72 ans, chanteur, comédien et animateur... 2003. Aurèle Pelletier, 91 ans, artisan et pionnier de la radio à Québec... 2003. Yolande Dulude, 72 ans, soprano québécoise... 1919. Joseph Seagram, 78 ans, fondateur de la distillerie qui porte son nom.