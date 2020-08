Tournages repoussés à 2021

Les tournages de Sans rendez-vous avec Magalie Lépine-Blondeau n’auront pas lieu avant le printemps 2021. Cette décision a été prise en raison du nombre de scènes qui requièrent une trop grande proximité entre les comédiens.

Signée par Marie-André Labbée (Trop) et inspirée d’une websérie australienne intitulée Sexy Herpes, Sans rendez-vous brosse le portrait d’une infirmière-sexologue (Magalie Lépine-Blondeau) qui traverse une crise existentielle. Quand Radio-Canada a annoncé sa mise en chantier, l’automne dernier, on parlait d’une comédie « provocante et audacieuse » dans laquelle il serait notamment question de pratiques sexuelles inusitées, de contraception, de dysfonction et d’ITSS.

Selon les plans initiaux, les 10 épisodes d’une demi-heure devaient atterrir sur ICI Tou.tv Extra cet été.

Plan rejeté

Fabienne Larouche et Michel Trudeau, qui produisent Sans rendez-vous pour Aetios Productions, avaient élaboré un plan pour procéder au tournage en pleine pandémie de COVID-19, mais ce dernier n’a pas été retenu.

« On avait besoin d’au moins trois jours complets de tournage pour pouvoir faire toutes les scènes compliquées, résume Fabienne Larouche en entrevue au Journal. On aurait pu confiner les acteurs concernés pendant 14 jours, tourner les scènes qu’il fallait, et poursuivre le tournage à 1 mètre et 2 mètres de distanciation, mais l’Union des artistes et Sophie Prégent n’ont pas voulu. »

« S’il n’y a pas de vaccin au printemps, est-ce que ce sera une possibilité ? On verra », ajoute la productrice.

Les tournages de deux séries produites par Aetios ont repris cet été : District 31 et Toute la vie. Ceux de Clash redémarreront lundi.