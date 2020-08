Un camionneur ira en prison pour un délit de fuite mortel

Un camionneur coupable d’avoir pris la fuite après une collision ayant tué un jeune Mexicain et blessé trois membres de sa famille, à Brossard, n’échappera pas à la prison et les proches des victimes espèrent la peine la plus lourde possible.

• À lire aussi: [VIDÉO] Coupable de délit de fuite mortel

« Il doit faire face aux pires conséquences... Si je n’ai pas la paix, je ne comprends pas que lui puisse l’avoir », a affirmé mardi dans une lettre lue à la cour le beau-père d’Ariel Rodrigo Garcia Ramos, le jeune de 21 ans mort à la suite de cette grave collision.

Photo d’archives

La Couronne a réclamé 18 mois de prison pour l’accusé Harmandeep Singh, un Ontarien de 26 ans qui a commis un délit de fuite mortel sur l’autoroute 30, le 3 août 2017, à Brossard.

Cette nuit-là, Singh était au volant d’un poids lourd quand il a embouti la voiture conduite par une famille mexicaine, la propulsant contre un lampadaire qui s’est effondré sur le véhicule, tuant sur le coup M. Garcia Ramos.

Photo d’archives

Son jeune frère Saul, leur mère Paula Sandra Ramos, et le conjoint de celle-ci, Tulio Galindo, ont tous été grièvement blessés.

Sauf qu’après la collision, Singh s’est enfui. Et quand il a finalement été identifié, il était retourné en Inde, son pays natal.

Il est toutefois revenu de son propre gré pour subir son procès en janvier dernier, et être déclaré coupable de délit de fuite causant la mort et des lésions en juin.

Souffrance

Pour les proches de M. Garcia Ramos, Singh doit payer pour son crime, compte tenu de la souffrance qu’ils vivent depuis trois ans, et qui est loin de s’amenuiser.

« C’est le plus grand cauchemar de ma vie, a témoigné Alicia Galindo, la tante du défunt, au palais de justice de Longueuil. On est dans une prison émotionnelle. »

La mère du défunt, qui a été blessée, a abondé dans le même sens.

« On dit que le temps va faire les choses, mais pas ici, a-t-elle écrit dans une lettre lue à la cour. Il y a un sentiment d’impuissance... La perte d’Ariel continue d’affecter notre famille, grandement affectée. »

Ariel Rodrigo Garcia Ramos

Décédé

L’accusé, de son côté, a dit regretter son geste et admet qu’il aurait dû rester sur place.

Même s’il savait que les policiers ne pouvaient pas l’arrêter en Inde, il a tout de même décidé de revenir de son propre chef.

Regrets

« Je me sens terriblement mal, je suis dévasté pour [les victimes], a-t-il dit, en pleurs, mardi. J’espère qu’un jour ils me pardonneront, moi je ne me pardonne pas. »

En plus de la prison, le procureur de la Couronne, Me François Parent, a suggéré mardi une interdiction de conduire de quatre ans et trois années de probation.

« Il n’est pas accusé de négligence ni d’avoir été intoxiqué ou d’avoir commis un excès de vitesse », a d’ailleurs rappelé la juge, tout en disant sentir toute la tristesse des proches de M. Garcia Ramos.

Les avocats de la défense, Mes Anthony El-Haddad et Adam Ginzburg, ont pour leur part proposé entre sept et neuf mois d’incarcération, en rappelant que Singh devra vivre avec son crime sur la conscience jusqu’à sa mort.

La juge Dannie Leblanc rendra sa décision en octobre.