Un rorqual à bosse en danger sur le Saint-Laurent

Un rorqual à bosse qui nage péniblement dans le Saint-Laurent attire l’attention des spécialistes. La baleine, qui traîne possiblement un engin de pêche, a été vue samedi et lundi près de Tadoussac.

D'autres observations ont été faites au cours des dernières semaines. Le mammifère marin a été vu au large de Port-Cartier le 26 juillet, puis au large de Matane au début du mois d'août.

Selon René Roy, un observateur de baleine de Pointe-au-Père, la queue de la baleine semble tirer un poids, mais aucun cordage ou agrès de pêche n’a été aperçu.

Selon le réseau Urgence mammifère marin, le rorqual à bosse est en mauvaise condition. Il est soit empêtré dans des cordages ou il est blessé. On ignore pour le moment si une intervention est possible.

«Il y a une équipe du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent qui est sur l'eau à la recherche de l'animal», indique le président du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud.

«On a une très bonne collaboration de l'industrie de l'observation ici. C'est eux qui ont rapporté les observations de l'animal samedi et lundi. Hier, nos recherches ont été infructueuses. On se croise les doigts pour trouver l'animal et peut-être faire quelque chose pour l'aider.»

Au Québec, aucune équipe n’est formée pour intervenir auprès des baleines de grandes tailles empêtrées.

«On voit un animal souffrir et on ne peut intervenir... C’est difficile et frustrant», se désole l’observateur de baleines, René Roy.

Mardi, les conditions météorologiques et de navigation au large de Tadoussac n'étaient pas favorables à la recherche de la baleine par les spécialistes ou les observateurs.