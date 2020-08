Un vaccin chinois contre la COVID-19 bientôt testé au Pakistan

Un vaccin chinois contre le nouveau coronavirus sera bientôt testé au Pakistan, un pays caractérisé par une forte contagion mais une faible mortalité de la maladie, ont annoncé mardi les autorités pakistanaises.

Le vaccin, développé par le laboratoire chinois CanSinoBio et l’Institut chinois de biotechnologie de Pékin, est déjà en troisième phase d’essais cliniques (sur un grand échantillon d’humains, NDLR) en Chine, en Russie, au Chili et en Argentine, pays que le Pakistan et l’Arabie saoudite s’apprêtent à rejoindre, a fait savoir l’Institut national de la santé (NIH) pakistanais.

« Ce sera première fois que la troisième phase d’essais cliniques se fera au Pakistan », a commenté dans un communiqué le NIH, pour qui la participation à ces essais « assurera au Pakistan un accès et un prix préférentiels au vaccin ».

La campagne de tests sera conduite dans plusieurs établissement médicaux, dont l’hôpital Indus de Karachi. « Nous espérons que le vaccin sera disponible dans trois à quatre mois », a déclaré à l’AFP son directeur, Abdul Bari.

Le coronavirus a tué 6000 personnes au Pakistan, pays de plus de 200 millions d’habitants où la mortalité de la maladie a été très faible. Près de 290 000 personnes ont été testées positives au virus, un chiffre très largement sous-estimé selon les experts interrogés par l’AFP. Le nombre de cas est en forte baisse depuis plusieurs semaines.