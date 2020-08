Une approche plus humaine réclamée pour la deuxième vague

TROIS-RIVIÈRES – Une résidence pour ainés de Trois-Rivières plaide en faveur d'une approche plus humaine vis-à-vis du confinement, en vue d'une éventuelle deuxième vague de COVID-19 à l'automne.

Dès le printemps dernier, la direction de la résidence Le Jardin de Trois-Rivières a opté pour créer une «bulle» autour de l'établissement, plutôt que pour isoler les résidents dans leur chambre.

«C'est un milieu de vie, on connaît nos résidents, on connaît nos employés, on a tous été responsables», a soutenu Richard Maziade, directeur de la résidence Le Jardin et porte-parole de la Table des résidences pour aînés de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Dans la région, les résidences privées pour aînés se sont mieux tirées d'affaire que les CHSLD. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: on a déploré 123 décès dans les CHSLD, contre 17 dans les résidences privées. Les usagers sont pourtant six fois plus nombreux dans les ressources privées.

Alors que le gouvernement vient de lancer son plan pour faire face à une deuxième vague, Richard Maziade salue les propositions mises de l'avant. Le porte-parole soutient toutefois que la clé du succès se trouve dans une approche plus humaine et moins administrative.

Le syndicat qui représente près de la moitié des travailleurs de la santé de la région est beaucoup plus critique dans son constat. «Je vois beaucoup plus une entreprise de communication pour rassurer la population que quelque chose qui est une vraie solution», a commenté Paul Lavergne, président du Conseil central du Coeur-du-Québec (CSN)

Il restera à voir de quelle manière se concrétise la deuxième vague et si le plan du ministre de la Santé apporte un peu de répit à un système qui peine à se remettre de la vague initiale.