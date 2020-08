GIRARD, Lucienne



À l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le 17 juillet 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Lucienne Girard, épouse de feu monsieur Philibert Delarosbil, fille de feu madame Irène Harvey et de feu monsieur Joseph Girard. Elle demeurait à Baie St-Paul.L'inhumation se fera à la Souvenance, 301, rang Sainte-Anne, Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Charlotte Bouchard), Lili (Pierre-Henri Robitaille) et Louis; ses petits-enfants: Philippe (Nathalie Dallaire), Joëlle, David (Julie Tracol), François (Émilie Roux), Mathieu, Marie-Hélène (Martin Dufresne) et Pierre. Ses arrière-petits-enfants : Florence, Rose-Alice, Clara, Charles- Antoine, Joseph, Arthur, Éloïse, Nelly, Justine, Michelle, Annabelle, Fannie et Ulysse; ses frères et sœurs: feu Maurice (feu Lucienne Tremblay), feu Marcel (feu Clairette Tremblay), feu Magella (Julienne Bouchard), Hélène (Jean-Guy Tremblay), feu André et Gabriel. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Bâtisseurs ainsi que le personnel de l'hôpital de Baie-St-Paul pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, ave Belvédère, bur. 305, Québec, QC Tél. : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.